Pasa siete años en el extranjero y cuenta por qué volver a España es lo mejor que podía hacer

La maestra y creadora de contenido @Estrellativa ha reflexionado tras volver a España siete años después de haber arrancado su aventura en el extranjero y ha revelado por qué es lo mejor que ha podido hacer.

"Los que hemos vivido en otros países ya sabemos que ahí (en el extranjero) tenemos un sueldo mucho mejor que el que tenemos en España, una estabilidad mucho mayor, posibilidad de ascender, una subida de sueldo en muchos trabajos cada año, pero, ¿compensa eso con la calidad de vida que tenemos en esos países?", ha expresado al principio del vídeo.

Vivió siete años en Londres, una experiencia que, según ha afirmado, le cambió la vida y agradece por ello haber podido vivirlo, recomendando entonces que todo aquel que tenga la oportunidad lo pruebe. Hace unos meses llegó a España de nuevo con el miedo de no adaptarse otra vez al país, viviendo lo que llama un "choque cultural inverso".

"Conocí en Londres a mucha gente que se volvió a España y volvió de nuevo a Reino Unido porque no se adaptaron a España, que no estaban felices... Pero yo no me arrepiento de nada, volver ha sido lo mejor que he podido hacer", ha opinado.

"La calidad de vida aquí es increíble porque el poder estar en una terraza tranquilamente tomando algo, sin que haga frío, sin que llueva... Esos ratos, yo no los cambiaría por nada", ha confesado. A pesar de que el salario en Reino Unido sea mayor, ha cuestionado que para qué serviría si "anochece a las cuatro de la tarde".

"¿Para qué quieres tener una estabilidad económica si normalmente los sueldos que tenemos en Inglaterra tampoco te permiten comprar una casa?", ha añadido. Ha concluido animando a aquellos que estén dudando de volver a España al extranjero, recomendando hacerlo, pero a ser posible, con trabajo.