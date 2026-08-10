El incendio de Niebla suma ya 8.000 hectáreas afectadas y un perímetro de 44 kilómetros: el humo avanza hacia Sevilla

Vista del incendio de Niebla (Huelva), que ha afectado a más de 8.000 hectáreas y continúa activo, en una imagen del 9 de agosto de 2026.

Consolidar una línea de defensa en la zona norte para frenar el avance del incendio forestal de Niebla (Huelva), activo después de tres días, y asegurar el perímetro de las poblaciones desalojadas es el objetivo del dispositivo de extinción, para lo que se está usando fuego técnico y maquinaria pesada y se cuenta ya con más de 600 efectivos y más de 200 medios técnicos.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la última reunión del comité de operaciones.

Sanz ha señalado que las complejas condiciones meteorológicas y la reactivación de focos secundarios mediante fenómenos convectivos, que "convierten a cualquier escenario en imprevisible", han dificultado los trabajos de extinción -con 8.000 hectáreas afectadas y un perímetro de 44 kilómetros-, en una jornada que ha calificado de "difícil y compleja". También dice que son llamas "duras" e "impredecibles". El incendio forestal mantiene ya a 467 personas desalojadas, según ha informado la Junta de Andalucía.

Sanz ha informado de que la estrategia prioritaria durante la noche consiste en la ejecución de fuego técnico, algo que ha definido como "una maniobra quirúrgica" de "fuego contra fuego", combinada con el despliegue de maquinaria pesada.

El objetivo principal, ha apuntado, es asegurar el perímetro que rodea a los núcleos poblacionales desalojados cautelarmente, entre los que se encuentran el municipio de Berrocal o las aldeas de El Pozuelo o Marigenta.

En total, las evacuaciones preventivas alcanzan a 467 personas, ya que no ha habido que realizar ninguna en las últimas horas. De ellas, la gran mayoría se ha desplazado a segundas residencias o viviendas de familiares, mientras que un grupo de 27 vecinos permanece atendido en el teatro municipal de Zalamea la Real por un operativo coordinado por Cruz Roja, Protección Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Corrientes convectivas

Sanz ha explicado que el comportamiento del fuego está viniendo marcado por la división de las corrientes de viento y, sobre todo, por las altas temperaturas registradas durante las horas centrales del día: "Estas condiciones generan corrientes convectivas capaces de proyectar pavesas a kilómetros de distancia y crear múltiples focos secundarios fuera de la línea principal de avance", ha apuntado.

Ello ha obligado en diversos momentos, como ocurriera en días anteriores a retirar temporalmente, a los efectivos para garantizar su seguridad.

Durante la jornada han operado en la zona un total de 26 medios aéreos, incluyendo aviones anfibios del Gobierno de España y aeronaves de carga en tierra encargadas de la aplicación de retardante químico. Asimismo, sobre el terreno trabajan 12 buldóceres facilitados por la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la comunidad autónoma de Extremadura, esenciales para el trazado de cortafuegos.

El contingente por tierra supera ya los 600 efectivos pertenecientes al Infoca, la UME, los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y las fuerzas de seguridad.

Sanz ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones y la respuesta solidaria de los municipios onubenses, al tiempo que ha recordado que el operativo enfrenta el siniestro como "una carrera de fondo".

Además, ha precisado que pese a que el perímetro en la zona sur -próximo a las áreas agrícolas y a la planta de residuos de Villarrasa- se mantiene estable tras consolidarse en las primeras fases, los técnicos mantienen una estrecha vigilancia ante posibles reactivaciones en los flancos calientes.

De tener éxito la estrategia nocturna en el sector norte, algo sobre lo que "hay una gran esperanza y confianza", la atención del dispositivo se concentrará en el flanco este del incendio.

Recomendación para El Madroño

Por su parte, el Ayuntamiento de El Madroño (Sevilla) ha informado de que desde la Delegación del Gobierno se les ha comunicado la recomendación de que toda persona que esté en el municipio con motivo de vacaciones o fin de semana, que "proceda a abandonarlo de forma ordenada y en calma".

"De momento no tenemos aviso de evacuación, pero nos reiteran la necesidad de preparar lo imprescindible: Documentación, medicación, si fuese necesaria, 1-2 mudas de ropa, productos básicos de aseo, cargadores y móviles con carga, etc", han indicado al tiempo que han hecho un llamamiento a la calma.

En la provincia, el viento está llevando parte del humo, hasta el punto de que ha sido perfectamente visible en Sevilla capital.