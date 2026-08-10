Andanada triple de ministros de Meloni contra España por Schengen: dicen que "Sánchez roza lo ridículo" y proponen una ¿solución?

Hasta tres ministros de peso del Gobierno de Italia, el de la ultraderechista Giorgia Meloni, han cargado en las últimas horas contra el Ejecutivo español, el del socialista Pedro Sánchez, a raíz de la decisión de los controles cruzados impuestos a sus nacionales, que empezó Roma a raíz de la crisis fronteriza de Ceuta.

Así, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, cree que la reacción de España de suspender también el tratado de libre circulación de Schengen, introduciendo controles en las fronteras como había hecho Italia tras lo ocurrido en Ceuta, es "incomprensible y totalmente inaceptable". "Suspendimos el espacio Schengen, como exigen los Tratados, porque ocurrió algo extraordinario en Ceuta", afirmó Tajani en una entrevista publicada este domingo en el diario La Stampa.

"Incluso hoy, el alcalde (de Ceuta, Juan Jesús) Vivas afirma que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen allí. Y miles son africanos subsaharianos que no pueden ser repatriados. Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España", afirmó Tajani, a pesar de que el gobierno ceutí ha rebajado la cifra de personas que permanecen allí a entre 3.000 y 5.000.

Tajani reiteró que se tomó la decisión ya que según "los servicios de inteligencia españoles, existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto, y no levantar la medida es una precaución". "Esperamos poder levantar la suspensión pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido. Es (Pedro) Sánchez quien ha dramatizado", aseveró el ministro y líder de Forza Italia.

Al ser preguntado si la "medida es simbólica" ya que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, el también vicepresidente del Gobierno italiano afirmó que España sí está en ese espacio y que "el riesgo, como también señala la prensa española, reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes". "¿Adónde van tras llegar a España? Italia, como destino, es el país más expuesto. No somos Alemania ni Noruega", indicó.

"Es necesario poner orden: no estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras. Y no cabe duda de que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone una amenaza yihadista. La propia policía española ha detenido a individuos sospechosos", agregó el jefe de la diplomacia italiana. El ministro lamentó de nuevo la decisión de España, al opinar que "no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo".

Tajani reiteró sus críticas a la regularización de migrantes llevada a cabo en los últimos meses en España, al opinar que "transmite un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos", y aseguró que esa "preocupación es compartida por toda Europa".

Ante la pregunta de si ante una crisis, no debería activarse el principio de solidaridad europea, Tajani señaló: "Defender nuestras fronteras no significa poner en riesgo a Europa, algo que ocurre con la acogida indiscriminada".

El ultra Salvini, el más duro

Más duro aún ha sido el tono del viceprimer ministro de Italia, y líder de La Lega, Matteo Salvini, que no se ha cortado en sus declaraciones contra Sánchez y el Gobierno español por su gestión del asalto migratorio a la frontera de Ceuta. "El Gobierno de extrema izquierda español roza lo ridículo", ha asegurado el actual responsable de Transportes italiano.

"Está claro que si regularizas de golpe a 500.000 inmigrantes ilegales, no puedes sorprenderte de que miles busquen la misma suerte", ha sostenido en una entrevista en el medio italiano Corriere Della Sera, en consonancia con las críticas de la ultraderecha española y contrariamente a lo que la propia Unión Europea afirma: no ve conexión con la regularización.

Salvini no ha dejado pasar la ocasión para recordar la crisis del Aquarius en 2018: "Me gustaría recordar que estuve seis años en juicio por haber impedido el desembarco de inmigrantes ilegales de un barco de una ONG española. Montaron una batalla política a costa de esos desesperados, intentando enviarme a la cárcel, y perdieron". "No se trata de soberanismo, sino de sentido común y pragmatismo", ha dicho el ultraderechista. "Al proteger nuestras fronteras, defendemos las de todo el continente . Italia lo está haciendo, España no", zanja.

Echando mano de su argumentario extremista habitual, sostiene que existe "riesgo de una invasión islámica", y advirtió: "El peligro que existe en Ceuta es real, por desgracia. ¿Y si entre esos 50.000 se hubiesen escondido yihadistas o terroristas listos para golpear?". Es otro bulo, porque ninguna inteligencia europea ha registrado el paso de extremistas en esta crisis. "Cuando defendemos nuestras fronteras defendemos las de todo el continente. Italia lo está haciendo, España, no", insiste.

Ya de paso, ha puesto el foco en los problemas domésticos que tiene el Gobierno español y, en concreto, el aliado socialista de este pacto a dos con Sumar: "El Gobierno de Sánchez se arriesga a marcharse a casa, pero no por esto, sino por las investigaciones sobre corrupción que afectan a sus parientes y ex ministros de la izquierda en el poder. No veo la hora de que mi amigo Santiago Abascal pueda, finalmente, llegar al Gobierno y enderezar el rumbo". Vox, su amigo, como solución salvadora.

"No veo la hora de que mi amigo Santiago Abascal pueda, finalmente, llegar al gobierno y enderezar el rumbo"

Finalmente, el ministro para Asuntos Europeos de Meloni, Tommaso Foti, en una entrevista concedida a La Repubblica, aseguró ayer que los controles impuestos por Sánchez a los pasajeros italianos que desembarquen en puertos y aeropuertos españoles son "una represalia", mientras que las medidas italianas responden a una legítima preocupación de seguridad. "Ceuta es el fracaso de Sánchez", dice, recalcando que los controles a los pasajeros españoles se mantendrán "hasta que termine la crisis", que teme se reavive esta semana.

Además, restó importancia a los análisis que advierte de la ruptura interna de la Unión Europea a raíz de la crisis diplomática entre España e Italia: "Schengen se ha suspendido 498 veces desde 2006", indica.

Réplica española

Ante estas críticas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione y tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado". Así lo señaló ayer la ministra en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por varias cuestiones sobre Ceuta, tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla en Huelva.

Respecto a los controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia después de que ese país descartara levantar las restricciones similares implantadas allí tras la crisis migratoria de Ceuta, Aagesen ha recordado que tanto el ministro de Exteriores como el del Interior han sido muy claros en este sentido.

"Lo que podemos decir es que no ha habido ni una persona que haya atravesado y llegado a la Península en este momento, se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen", ha subrayado en referencia a los migrantes llegados a Ceuta. Para la ministra hay que defender también la dignidad de los ciudadanos españoles: "Y así -ha apuntado- lo vamos a seguir haciendo".