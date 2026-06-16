Preguntan a Borja Sémper si es moderado: su respuesta descolocará a muchos, incluso en Génova 13

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, este lunes.

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha pasado por el podcast Prohibido morirse, de Onda Cero, donde ha hecho un repaso a su trayectoria en la política tras haber superado recientemente un cáncer de páncreas.

Al político vasco le han preguntado si se considera moderado, una atribución de la que suelen presumir los simpatizantes y representantes del PP, pero con la que no siempre cumplen.

Tras dudar unos instantes, Sémper se define como "alguien que tiene convicciones". No obstante, matiza que siempre tiene la duda de si con quien habitualmente no está de acuerdo puede tener razón.

"Entonces digo 'ahí va, espérate un momento; yo pienso esto, pero Rebeca me está contando esto, ¿y si ella tiene razón? Entonces le doy una vuelta", ha planteado el portavoz del PP.

Al hilo de esto, Sémper se pregunta si "eso es ser moderado": "No lo sé. Sí le doy mucho valor a las formas; eso también lo digo". Sobre esta cuestión, ha apuntado que cree "mucho en la educación y sobre todo, en el espacio público y en los políticos".

"Tienes que intentar ser educado cuando te manifiestas, cuando hablas, cuando te refieres a tus adversarios. Creo que la educación es importante. Entonces, si eso es ser moderado, pues sí, lo seré", ha sentenciado Sémper.

De presidente del PP de Guipúzcoa a portavoz nacional

Borja Sémper (Irún, 1976) se afilió al Partido Popular con 17 años y comenzó su trayectoria institucional muy joven, como concejal en Irún desde 1995, en un contexto marcado por la violencia de ETA y la presión sobre cargos públicos.

Su salto a la política autonómica llegó en 2003, cuando accedió al Parlamento Vasco, donde se consolidó como una de las voces más reconocibles del PP. En 2013 asumió la portavocía del grupo parlamentario.

Al mismo tiempo, entre 2009 y 2020 presidió el PP de Guipúzcoa, afianzando su peso dentro de la formación. En 2020, tras casi 25 años en primera línea, decidió abandonar la política por desencanto con la dinámica partidista y se incorporó al sector privado.

Sin embargo, su retirada fue solo temporal: en 2023 Alberto Núñez Feijóo lo recuperó para la dirección nacional del PP, situándolo como portavoz y figura clave en la estrategia de comunicación del partido.