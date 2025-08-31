Preguntan a Guillermo del Toro si le asusta la IA y su respuesta es para proyectarla en el cine

El director de cine mexicano Guillermo del Toro presentó este sábado una de las películas más esperadas de 2025, Frankestein, durante el aclamado Festival de Venecia. El elenco lo encabezan nada más y nada menos que Óscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

En la rueda de prensa en Venecia reveló que la primera vez que vio una obra de Frankenstein fue con siete años, encarnado por Boris Karloff. Ha ido desengranando la cuestión central de la película y, además, de la novela en la que está basada, escrita por Mary Shelley.

"La cuestión central en la novela es qué es lo que nos hace humanos, y para mí no hay nada más importante que seguir siendo humanos. Nos venden que somos blanco o negro, y no es así, hay muchos grises, somos personajes imperfectos y hay que ser imperfectos pero entendernos. ¿Qué nos hace humanos?", razonó el director.

"La característica multicromática del ser humano es poder ser negro, blanco, gris y todos los tonos intermedios: la película trata de mostrar personajes imperfectos y el derecho a permanecer imperfectos, el derecho de entendernos unos a otros en las circunstancias más opresivas", ha añadido.

"Vivimos en una época de terror e intimidación, sin duda. Y la respuesta a esta pregunta parte del amor para mí. Y el perdón es en parte amor y muchas otras cosas", afirmó.

Preguntado sobre si le da miedo la inteligencia artificial, que cada vez se desarrolla más rápido y avanza a pasos agigantados, su respuesta ha arrasado en las redes sociales. "Para mí, la IA no me asusta, me asusta la estupidez humana, que es mucho más abundante", ha expresado.

En cuanto a reacciones, una de las más destacadas ha sido la del usuario de X @1985Pelicula: "El problema de la tecnología no es en sí esta, el verdadero problema es el uso que se hace de la tecnología". Sin duda, la frase que más ha gustado del director mexicano en la rueda de prensa ha sido la de "Nuestra tarea más urgente es reivindicar lo humano".