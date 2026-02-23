Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan por el momento en el que Màxim Huerta pasó a ser Máximo Huerta y él da una respuesta de 10: le basta con dar un año
Virales
Virales

Preguntan por el momento en el que Màxim Huerta pasó a ser Máximo Huerta y él da una respuesta de 10: le basta con dar un año

Su contestación se ha hecho viral. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El escritor Máximo Huerta en un acto en Madrid
Máximo Huerta en un actogETTY Images

El popular periodista y escritor y exministro de Cultura y Deporte del primer Gobierno de Pedro Sánchez, Máximo Huerta, ha sido protagonista en las últimas horas gracias a la respuesta que ha dado a un usuario en X que preguntaba irónicamente por su cambio de nombre. 

"¿En qué momento Màxim Huerta, ministro por un día, ha pasado a ser Máximo Huerta?", escribió este tuitero. Lo que no contaba es que fuera a responderle el propio escritor diciéndole que "en 1971", que es cuando nació.

Su respuesta se ha hecho viral siendo uno de los tuits más aclamados al lograr una gran relevancia con más de 200.000 reproducciones, más de 3.000 me gusta y ha sido compartida más de 150 veces. 

Además, en contestaciones a respuestas que había recibido por su tuit, Huerta, que acaba de lanzar su novela Mamá está dormida, volvió a insistir que Máximo es su nombre original y no la otra versión: "¿Por qué volví a Máximo? Regresé porque es mi nombre. Màxim lo eligieron otros, no mis padres. Lo he explicado y explicaré cuantas veces queráis".

La explicación que ya había dado Huerta

El cambio de nombre de Huerta no es un debate nuevo ni mucho menos, ya que él en marzo del 2019 ya contó a qué se debía ese cambio de nombre. "Es mi nombre. Mi DNI, mi familia. Lo recupero con mucho gusto", sentenció en su día en su perfil de X.

En Todo es mentira, en ese mismo año, ya confirmó que no se trataba de un cambio por marketing ni por huir de algo ni nada parecido, si no que era únicamente por recuperar su nombre original. 

"Después de un tiempo convulso, duro y difícil y lleno de golpes el lugar de aterrizaje ha sido mi familia y mis amigos. En mi DNI, en mi partida de nacimiento, billetes, facturas y todo se me conoce con Máximo, Max, etc", comenzó diciendo.

"Además, murió mi padre hace poco, antes del ministerio, y ya llevaba tiempo queriendo recuperarlo. Hay cambios para los demás, pero para mí no. Me sorprende que haya tantos titulares por solo una 'o'", remató. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales