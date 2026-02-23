Preguntan por el momento en el que Màxim Huerta pasó a ser Máximo Huerta y él da una respuesta de 10: le basta con dar un año

El popular periodista y escritor y exministro de Cultura y Deporte del primer Gobierno de Pedro Sánchez, Máximo Huerta, ha sido protagonista en las últimas horas gracias a la respuesta que ha dado a un usuario en X que preguntaba irónicamente por su cambio de nombre.

"¿En qué momento Màxim Huerta, ministro por un día, ha pasado a ser Máximo Huerta?", escribió este tuitero. Lo que no contaba es que fuera a responderle el propio escritor diciéndole que "en 1971", que es cuando nació.

Su respuesta se ha hecho viral siendo uno de los tuits más aclamados al lograr una gran relevancia con más de 200.000 reproducciones, más de 3.000 me gusta y ha sido compartida más de 150 veces.

Además, en contestaciones a respuestas que había recibido por su tuit, Huerta, que acaba de lanzar su novela Mamá está dormida, volvió a insistir que Máximo es su nombre original y no la otra versión: "¿Por qué volví a Máximo? Regresé porque es mi nombre. Màxim lo eligieron otros, no mis padres. Lo he explicado y explicaré cuantas veces queráis".

La explicación que ya había dado Huerta

El cambio de nombre de Huerta no es un debate nuevo ni mucho menos, ya que él en marzo del 2019 ya contó a qué se debía ese cambio de nombre. "Es mi nombre. Mi DNI, mi familia. Lo recupero con mucho gusto", sentenció en su día en su perfil de X.

En Todo es mentira, en ese mismo año, ya confirmó que no se trataba de un cambio por marketing ni por huir de algo ni nada parecido, si no que era únicamente por recuperar su nombre original.

"Después de un tiempo convulso, duro y difícil y lleno de golpes el lugar de aterrizaje ha sido mi familia y mis amigos. En mi DNI, en mi partida de nacimiento, billetes, facturas y todo se me conoce con Máximo, Max, etc", comenzó diciendo.

"Además, murió mi padre hace poco, antes del ministerio, y ya llevaba tiempo queriendo recuperarlo. Hay cambios para los demás, pero para mí no. Me sorprende que haya tantos titulares por solo una 'o'", remató.