Violeta Mangriñán genera una gran polémica por lo que ha compartido sobre el Ramadán: "Pido disculpas"

La noche del 17 de febrero empezó el Ramadán y la comunidad musulmana que reside en España suele compartir cómo viven este mes —acaba el 19 de marzo— tan importante para su religión.

Muchos en España han iniciado una campaña contra el Ramadán y han publicado imágenes de platos de jamón —no comen cerdo— y de alcohol para felicitar el Ramadán.

Se da la casualidad de que este año el Ramadán ha coincidido con la Cuaresma donde los católicos más fieles no comen tampoco nada de carne en estos 40 días que dura y, lo que sí hace la mayoría, es no comer carne los viernes.

Burlas con el jamón

Una de estas bromas sobre el Ramadán la ha republicado en su perfil de TikTok la influencer Violeta Mangriñán, con más de 1,3 millones de seguidores en la red social china.

En la foto se podía ver un plato de jamón y un "Feliz Ramadán". Tras la oleada de críticas, que han llegado a afectar hasta a su negocio, ha decidido pedir perdón en un escueto comunicado.

"No tengo nada en contra de los musulmanes y su religión, la verdad es que no tengo nada en contra de ninguna religión y por supuesto las respeto todas", ha empezado diciendo.

"Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por mi culpa, os aseguro que no era esa mi intención", ha remarcado en un story en Instagram. También ha reivindicado que "insultar y denigrar a alguien pidiendo respeto, es cuanto menos, incongruente". Y ha asegurado que ha pedido disculpas a todos aquellos que le han escrito "pidiendo respeto desde el respeto".

Denuncia amenazas

En otro comunicado ha afirmado que le han amenazado tanto a ella como a sus hijas: "Ensañarse conmigo no es suficiente, también lo han de hacer con mis hijas, mi familia y mi negocio".

"Las disculpas públicas no sirven de nada porque el que quiere odiar por encima de todo, así lo hará diga lo que diga y haga lo que haga. Estoy viendo la oleada de malas reseñas hacia mi empresa y las amenazas con ir a destrozar los locales, por supuesto ya lo he puesto en conocimiento de la policía local de las zonas en las que se encuentran los locales", ha sentenciado.