Revuelo por el cartel de una tienda que busca dependienta: la clave, en la parte de abajo

El cartel que una persona ha visto en la puerta de una tienda que buscaba una dependienta ha provocado una multitud de reacciones porque, a priori, parece escandaloso. Pero son muchos los que han encontrado una explicación posible y razonable.

"Se necesita dependienta", se puede ver escrito en grandes letras en un folio. Justo debajo, en otra hoja, se lee: "Horario de lunes a domingo de 6.30 a 21.30". El usuario de Threads que ha subido esa foto, borjarodrigoalcazar, ha mostrado su estupefacción absoluta.

"Quiero entender que esto no está hecho aposta, que es una equivocación. Pero después de ver tantas ofertas de trabajo (especialmente en hostelería), en las que ofrecen condiciones de semiesclavitud, mientras dichos ofertantes dicen que 'la gente no quiere trabajar' uno ya no sabe qué pensar", ha señalado.

En las reacciones son muchos los que creen que se trata de una desafortunada casualidad: la tienda ha colocado el anuncio de que busca dependienta justo encima del horario de apertura. Pero, piensa una mayoría, no se trata del horario que tendría la trabajadora.

"Quiero entender que lo de abajo es el horario de apertura de la tienda y lo de arriba el cartel de oferta de trabajo. Si no sería inhumano", apunta una persona. "El horario es el de la tienda, no el del turno de trabajo. El cartel de arriba informa que necesitan personal , aunque yo lo colocaría lejos del otro para evitar confusiones", insiste otro.

"A ver, un cartel está por dentro y el otro por fuera...sospechoso...pero que no es raro ese horario, me resulta curioso ver cómo gente de la península dice que esos horarios son raros o brutales...en Mallorca son lo normal. Conozco bares que llevan 40 años abriendo a las 6h y cerrando a la 1h de martes a domingo, que igual en invierno cierran antes sobre las 23h si...pero tienen 2 o 3 trabajadores y los dueños trabajando ahí incluso te puedo nombrar una docena que abren así de lunes a domingo", avisa uno más.