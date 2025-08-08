Se queja de que el dueño de un hostal de Galicia es un brasas, entra en juego la mujer y la respuesta que da es para verla

Los hosteleros y, en general, toda la gente que trabaja de cara al público sabe lo sacrificada que es su profesión porque muchas veces tienen que aguantar a clientes maleducados, estrambóticos o agresivos.

Pero hay ocasiones en que también ocurre al contrario: que son los clientes quienes, además de pagar, tienen que soportar un trato como mínimo discutible.

El usuario de X @pijunki ha compartido una valoración que un cliente de un hostal de Galicia dejó en una de las principales plataformas de valoración. "Dejo aquí el mejor plot twist de la historia de la hostelería. Hay que evitar leer la respuesta hasta no haber leído la crítica completa", ha señalado.

"Jamás entenderé la admiración por este señor. Un hombre prepotente que te bombardea con yo, yo, yo y que en el check in puede durar media hora tranquilamente oyendo tirarse flores a sí mismo", empieza diciendo el cliente.

"Nos sentimos insultados diciéndonos que los que llegábamos por Booking para él éramos bultos que no merecíamos las mejores habitaciones y que siempre les da las del patio de luces porque para él esta plataforma es mera publicidad pero su buen cliente es el que se dirige a él directamente. Y te lo dice sin tapujos, a la cara, y encima te intenta vender el menú de su otro hostal para que vayas ahi", se queja.

"Entiendo que quiera dar información del entorno, pero por favor que alguien le enseñe a hacer un PDF que mandar con el mail de reserva. Fue un bombardeo constante de WhatsApp diciéndonos lo que teníamos que ver (porque según él no teníamos ni idea de hacer una ruta intentando hacernos ver que lo mejor era hacer todas las noches en su hostal y movernos y no una noche en cada sitio)", prosigue.

La clienta dice que cuando dice "constante es constante": "Hemos llegado a tener 60 mensajes a media hora de salir del hostal y otros tantos antes de llegar. Hicimos un viaje maravilloso con una ruta preciosa por toda Costa da morte y el único pero fue este señor. Una pena empañar el hostal que tiene, que está bien situado y limpio".

La respuesta es imposible verla venir: "Soy la mujer del dueño, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice que solo engañó a una persona en esta vida. Y por supuesto esa persona no fuiste tú".