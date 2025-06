Trabaja en una tienda e impacta al contar qué le han hecho unos clientes: "¿Nos estamos convirtiendo en zombis?"

La trabajadora de una tienda situada cerca de una zona de playa ha contado lo que le ocurre últimamente con muchos clientes y ha llamado a una reflexión profunda sobre hacia dónde vamos como sociedad.

"Trabajo en una tienda cerca de la playa y a diario (cada vez más) se da la siguiente situación. Entra el cliente, saludo y no hay respuesta, coge el artículo que va a comprar, llega a la caja, digo el importe, silencio, pone encima del mostrador el dinero, le doy su cambio, digo 'gracias, hasta luego', respuesta: silencio y se va", describe.

"¿En qué momento hemos llegado a esto? ¿Es un reto o que simplemente estamos conviviendo con zombis? Algo tengo claro, yo no voy a dejar de saludar y sonreír", avisa.

Entre las numerosas reacciones que ha provocado, destaca la de una persona que explica: "Yo a lo mejor no siempre tengo la más amplia sonrisa ni te cuento un chiste, porque cada uno tiene sus momentos y sus ánimos, pero, como mínimo, la respuesta refleja (a un 'buenos días' responder con 'buenos días' y a un 'gracias, hasta luego' con 'a ti, hasta luego') no me la salto ni a propósito, es que sale solo".

Otro dan algunas ideas: "Poned un cartel al que saluda 10% de descuento". Otros cuentan sus experiencias: "Soy seguridad en una tienda y al saludo mío cordial solo responde el 10% de la gente...".