Un abogado destapa que esto que hacen el "95% de los hoteles" es totalmente ilegal

El abogado Xavi Abat ha advertido a todos sus seguidores de TikTok que algo que hacen siempre "el 95% de los hoteles" es ilegal, como muestran las sucesivas sentencias que están dando la razón a los clientes.

"A raíz de este vídeo no me van a dejar entrar en ningún hotel. Ya lo he explicado muchas veces y me atacáis. Los que estáis en la recepción de un hotel, que sé que no tenéis la culpa, los dueños, cadenas, todo el mundo me dice: pero qué estás diciendo", subraya.

Abat destaca que "cada vez está cayendo una resolución tras otra sancionando lo que hace el 95% de los hoteles, hostales, apartamentos o lo que sea".

"Este 18 de mazo otro hotel sancionado por pedir la imagen de un DNI a los huéspedes. 2.000 euros de sanción. En febrero fueron 1.500 de sanción. La Agencia Española de Protección de Datos dice claramente en base al artículo 5.1 del reglamento general de protección de datos que no es necesario que el hotel tenga una foto de tu careto, que sepa el equipo de expedición que te hizo el carné, cuál es el nombre de tus padres y otros datos que no incumben la hotel para nada", subraya.

Según dice el abogado, al hotel le tiene que bastar con nombre, DNI, fecha de nacimiento y nacionalidad.

"El recepcionista no tiene la culpa y ahora los dueños de hoteles me dirán que qué hacen con toda la inversión de las máquinas fotocopiadoras, digitalizadoras de nuestros documentos, pero es que yo no hago las leyes. Si queréis cumplir la ley tenéis que pedir los datos mínimos imprescindibles", recalca.