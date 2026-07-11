John, británico en España: "He probado lo buena que es la vida aquí y no pienso volver a Reino Unido"

El tiktoker británico John se mudó a la Costa Blanca (Alicante) en 2018 y, desde entonces, tiene claro que no va a volver a Reino Unido. España pesa más que su país, pues se ha quedado totalmente prendido de su cultura y de su día a día.

En su perfil de TikTok, @EnglishJohnCostablanca, en el que acumula más de 83.000 seguidores gracias a sus vídeos sobre España —en los que cuenta diferencias culturales, compara ciertos aspectos como el clima y ofrece consejos dirigidos a aquellos que también quieren mudarse—, ha contado por qué no quiere volver.

"Dejamos el Reino Unido en 2018 para irnos a España y nunca volveremos a vivir de forma permanente. La razón es que he probado lo buena que es la vida en otro país", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 20.000 visitas (y subiendo) en apenas 24 horas.

"El clima, la seguridad..."

Para John, el clima español es fenomenal, pero sobre todo siente que hay una alta seguridad en las calles, además del "tiempo en familia y el hecho de que mi impuesto municipal me cuesta 200 euros al año, lo que realmente puso la guinda del pastel".

"Sé muy bien que todos los que están en una posición financiera para abandonar el Reino Unido y venir a España, se están marchando", ha rematado el británico. Comparado con su país natal, cree que aquí el coste de vida es "increíblemente barato".

"Fuimos cuatro personas a almorzar y costó 55 euros con las bebidas incluidas, nos dieron tanta comida que nos la hemos llevado a casa para llevar. Entonces, son ocho comidas por 55 euros. Es una de las razones por las que siempre digo que cuando uno se muda a España, reducirá sus facturas y sus gastos de mantenimiento quizás a la mitad", ha explicado recientemente en otro vídeo.