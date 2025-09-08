Un hostelero pone el grito en el cielo por lo que una señora hace todos los días en su bar: "Es muy lista"

Un hostelero ha compartido su estupefacción en TikTok por el comportamiento diario que una clienta tiene en su bar y que, para muchos, es el colmo de la cara dura.

"Hoy toca exponer a clientes con mucha cara. Hay una mujer que viene al bar con sus tres niños, casi todos los días, que ojalá veas este vídeo y te des por aludida y a ver si así cambias un poquito. Viene con sus tres niños, se sienta en una mesa de cuatro personas y se pide una ración de patatas fritas y cuatro vasos de agua gratis, que yo creo que por ley estamos obligados a dar vasos de agua", cuenta el usuario @soyfelber.

"Es verdad que se podía dar del grifo, pero nosotros siempre la damos de botella y fresquita y entonces la mujer pensará: 'Para qué voy a pagar 'por una botella de agua si me la van a dar gratis, fresquita...'. La mujer es muy lista. Pero es que además somos tan tontos que nosotros no cobramos el pan. Tú vienes al bar, pides una ración y te vamos a dar pan gratis. Entonces, con las patatas fritas pide una cesta de pan, pero a los cinco minutos te pide una segunda cesta de pan y mi padre es tan tonto que no la cobra nunca", se lamenta el trabajador.

"Yo he hablado con él y me ha dicho que eso va a cambiar, que a partir de mañana sí se la va a cobrar. No sé cómo va a reaccionar, ¿pero piensas que sale rentable tener a una mujer con tres niños sentados en una mesa, con una ración de patatas fritas que cuesta 2,30 euros, darle de beber gratis y encima dos cestos de pan? ¿Estamos locos?", pregunta.

El hostelero se anticipa y responde a todos aquellos que pueden creer que la mujer hace eso porque no puede permitirse pagar más por problemas económicos: "No es el caso". Si fuese el caso, a mi bar viene todos los días una persona que es un mendigo y mi padre todos los días le da un bocadillo para que coma y no hay problema".

"Si fuese así no haría este vídeo, pero es que tiene mogollón de dinero. Está podrida de dinero, tiene casas propiedades... De todo, la conocemos es del barrio. Normal que tenga de todo.