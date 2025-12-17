Un profesor alerta de lo que está pasando en las universidades de España y otros docentes lo confirman

La Inteligencia Artificial está cambiando la sociedad y la forma de afrontar los problemas, los trabajos y hasta aspectos tan importante como la educación. Su avance y su desarrollo no solo están suponiendo un avance en muchos materias, si no que a veces juega una mala pasada y su aplicación también tiene unas consecuencias negativas.

Una, en el mundo de la educación, es que cada vez cuesta más distinguir si los trabajos y hasta los exámenes son originales o están desarrollados por Inteligencia Artificial. Incluso puede llegar a facilitar a la hora de copiar en las pruebas que se hacen durante todo el curso escolar.

De hecho, se están empezando a tomar medidas en las universidades y una de las primeras es realizar los exámenes de forma individual y oral, algo que evitaría que los estudiantes pudieran copiar.

"Los profesores recurren a los exámenes orales para frenar el uso de la Inteligencia Artificial", ha afirmado el profesor Kosta Derpanis, que está asociado a la Universidad de York, en Toronto (Canadá).

Su publicación en X, que ha ido junto a una foto de un despacho en el que hace los exámenes, ha dado la vuelta al mundo llevando más de 7 millones de reproducciones y 35.000 me gusta. Además, muchos docentes han aprovechado para compartir su opinión sobre el asunto y lo que hace en otros países, entre ellos España.

La opinión en nuestro país

Sobre cómo está afectando la educación en España, el profesor titular de Ética y Filosofía política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de El País, Diego S. Garrocho, ha dado su opinión desde su experiencia: "Así estamos en todas las universidades del mundo. Y mientras las plantillas estén bien dotadas y haya una 'ratio' razonable entre profesores y alumnos, mi experiencia está siendo excelente".

Carlos Martínez Gorriarán, profesor de Filosofía, también se ha posicionado en este debate: "Volver al examen oral contra el abuso de IA. Bien. Y aún más necesario es ¡aprender a expresarse! Hoy una italiana Erasmus ha hecho una buena exposición y hace tres meses me pidió hacerla en inglés y la animé a intentarlo en español. Lo ha conseguido. Recuperar la oralidad, indispensable".

"Una de las cosas buenas del desenfreno que existe con la IA generativa en el sistema educativo actual es que fuerza una 'nueva' relación entre profesorado y alumnado mucho más cercana y humana y, eso, de hecho, es bueno", ha opinado el profesor de la Universidad de Girona Albert Sabater.