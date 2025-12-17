La Policía australiana presenta 59 cargos contra el sospechoso del ataque antisemita, 15 por asesinato

Familiares del rabino Eli Schlanger, asesinado durante el tiroteo en la playa de Sidney, durante su funeral en Bondi, el 17 de diciembre de 2025.

La Policía australiana presentó esta madrugada 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio; comisión de un acto terrorista; exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido; y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según señalaron las autoridades en un comunicado.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

El ataque, que se prolongó durante unos nueve minutos, dejó 15 víctimas mortales de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de las cuales doce han sido identificadas oficialmente hasta el momento. Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del acusado, murió tras ser abatido por la policía en el lugar de los hechos, al ser señalado como segundo hombre armado.

No hay más implicados

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas.

Llamamiento de Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para unirse contra el "terrorismo islámico" durante una recepción ayer en la Casa Blanca, con motivo de la fiesta de Janucá, recordando el asalto mortal del pasado domingo en Sídney, Australia, donde tenía lugar precisamente esta festividad judía.

"Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", ha defendido después de que las autoridades australianas hayan confirmado la motivación yihadista del padre y el hijo que perpetraron el ataque. El mandatario ha lamentado el "terrible" suceso que se ha cobrado la vida de 15 personas en un discurso en el que ha incidido en la naturaleza del atentado terrorista.

"Permítanme dedicar un momento a enviar nuestro amor y nuestras oraciones a toda nuestra nación, al pueblo de Australia y, en especial, a todos los afectados por el horrible ataque terrorista antisemita. Eso es exactamente lo que es, antisemita", ha afirmado.

Trump ha asegurado que, en calidad de presidente, "siempre apoyaré a los judíos estadounidenses y siempre seré un amigo y un defensor del pueblo judío" y ha bromeado sobre su apoyo a Israel. "¡He hecho tanto por Israel que tengo que leer!", ha manifestado.

"El lobby más fuerte en Washington hace 10, 12 o 15 años era el lobby judío, eso ya no es así"

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado para advertir de que, si bien "el lobby más fuerte en Washington hace diez, doce o 15 años era el lobby judío, eso ya no es así". "Hay que tener mucho cuidado. Hay un Congreso en particular que se está volviendo antisemita. Tenemos a AOC (la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez) y esa gente", ha declarado.

Trump ha pronunciado estas palabras antes de abandonar el escenario para observar el tradicional encendido de la menorá por la festividad de Janucá.