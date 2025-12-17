Polémica en el cementerio de Alcoy: ¿una peli porno en la tumba de Camilo Sesto?

El rodaje de unas escenas de contenido sexual, supuestamente parte de una serie "para adultos", o sea, pornográfica, ha desatado una polémica política en Alcoy (Alicante). La oposición municipal, del Partido Popular (PP), acusa al Ayuntamiento socialista de permitirlo, mientras que las autoridades locales lo niegan. Hay un dato más que añade pimienta al asunto: la grabación se estaría realizando, dicen, en la tumba del cantante Camilo Sesto.

El grupo popular en el Ayuntamiento de Alcoy calificó ayer de "lamentable y reprobable" que se autorizara un rodaje de este tipo y en ese ese emplazamiento y estimó que supone "una grave falta de sensibilidad" hacia la memoria del artista, su familia y la ciudadanía.

Por su parte, el Gobierno local, formado por una coalición entre el PSPV-PSOE y Compromís, ha negado haber autorizado ese rodaje y asegura que la Alcoy Film Office, la entidad pública que promueve el sector audiovisual en el municipio, no concedió permiso para una producción de carácter pornográfico.

Lo que dicen los papeles

Según ha podido comprobar la Agencia EFE en el documento formal del procedimiento, la solicitud presentada por la productora incluía una sinopsis en la que se describía la visita de un personaje "a la tumba de su pareja en un momento de introspección profunda y desoladora".

La solicitud especificaba expresamente que no se mostrarían los nombres de ninguna lápida, que la grabación tendría una duración aproximada de 60 minutos y que la escena se enmarcaba en un contexto de duelo, introspección y encuentro humano, sin ningún contenido explícito ni inapropiado".

Desde el Gobierno municipal, por ello, consideran "irresponsable tergiversar los hechos y generar confusión entre la ciudadanía" y remarcan que "no existe ninguna referencia en la solicitud de rodaje ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad".

La Cadena SER añade que las imágenes forman parte del primer capítulo de la tercera temporada de una serie que emite en una página web de pornografía gay. En el vídeo promocional se ve a un actor sentado en el mausoleo de Camilo Sesto y se le acerca otro chico, y después, se ve a los dos saliendo del camposanto alcoyano. "En la promoción de este capítulo se ven escenas de sexo explícito pero en otros escenarios, que no se identifican. En ningún caso, en el cementerio de Alcoy", abunda.

Tiene tiempo

Las escenas se grabaron en diciembre de 2024, cuando el mausoleo de Camilo Sesto (1946-2019) aún no estaba finalizado y antes del traslado de sus cenizas.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha anunciado que la futura ordenanza incorporará de forma expresa la prohibición de rodajes de producciones para adultos en el dominio público municipal o de aquellas que puedan vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal.

Ese texto se encuentra en fase de tramitación y su borrador ha sido puesto a disposición de todos los grupos municipales, incluido el Partido Popular, para que pudieran realizar aportaciones o alegaciones. Ninguna de las formaciones planteó hasta la fecha la inclusión de una cláusula específica sobre este tipo de producciones, sostiene la SER.