Preguntan a la actriz Oona Chaplin por la expresión española que le enseñaría a James Cameron: su respuesta no se ve venir 

María G. Durán, la popular profesora de inglés, graduada en Traducción e Interpretación y autora de varios libros educativos, acostumbra a divulgar en sus redes sociales consejos, trucos y guías para mejorar en el aprendizaje del inglés hasta el punto de convertirse en una de las cuentas más famosas en redes sociales sumando, por ejemplo, más de 964.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Además, también lo compagina con la participación en otros eventos, como por ejemplo el que ha tenido recientemente y en el que ha podido entrevistar a la actriz hispanosuiza Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin y conocida por su participación en Juego de tronos y ahora Avatar 3: Fuego y ceniza (dirigida por James Cameron).

"Esto supera mis sueños más locos. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Oona Chaplin y fue una auténtica fantasía. Hace un papelón en Avatar: Fuego y ceniza y, como alguien que ha aprendió inglés traduciendo entrevistas para su canal de YouTube con 11 años, esto ha sido como cumplir un sueño", ha afirmado en una publicación en su perfil de Instagram.

En ella se puede ver el vídeo en el que le hacía la siguiente pregunta a la actriz: "¿Alguna palabra o expresión en español que debería conocer definitivamente James Cameron (el director de la película)". Chaplin, tras pensárselo un segundo, afirmó "ajo y agua, a joderse y aguantarse" provocando las risas, antes de agradecerle su labor como divulgadora.

El vídeo, compartido en su perfil de Instagram, suma más de 300.000 reproducciones y ha recibido multitud de comentarios alucinando con la respuesta que ha dado Chaplin.

La vida de Chaplin

Chaplin es conocida por dar vida al personaje de Talisa Maegyr en la mítica serie de HBO Juego de tronos, aunque también es conocida por sus papeles en la serie británica The Hour y en Taboo.

Ahora, con su participación en la tercera entrega de la película Avatar, Chaplin vuelve a la gran pantalla con uno de los estrenos que han sido más esperados.