Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a la actriz Oona Chaplin por la expresión española que le enseñaría a James Cameron: su respuesta no se ve venir
Virales
Virales

Preguntan a la actriz Oona Chaplin por la expresión española que le enseñaría a James Cameron: su respuesta no se ve venir 

La actriz estrena 'Avatar: Fuego y cenizas', dirigida por el prestigioso director canadiense. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La actriz hispanosuiza Oona Chaplin en la presentación de 'Avatar: Fuego y cenizas' en Londres.
La actriz hispanosuiza Oona Chaplin en la presentación de 'Avatar: Fuego y cenizas' en Londres.EFE

María G. Durán, la popular profesora de inglés, graduada en Traducción e Interpretación y autora de varios libros educativos, acostumbra a divulgar en sus redes sociales consejos, trucos y guías para mejorar en el aprendizaje del inglés hasta el punto de convertirse en una de las cuentas más famosas en redes sociales sumando, por ejemplo, más de 964.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Además, también lo compagina con la participación en otros eventos, como por ejemplo el que ha tenido recientemente y en el que ha podido entrevistar a la actriz hispanosuiza Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin y conocida por su participación en Juego de tronos y ahora Avatar 3: Fuego y ceniza (dirigida por James Cameron).

"Esto supera mis sueños más locos. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Oona Chaplin y fue una auténtica fantasía. Hace un papelón en Avatar: Fuego y ceniza y, como alguien que ha aprendió inglés traduciendo entrevistas para su canal de YouTube con 11 años, esto ha sido como cumplir un sueño", ha afirmado en una publicación en su perfil de Instagram.

En ella se puede ver el vídeo en el que le hacía la siguiente pregunta a la actriz: "¿Alguna palabra o expresión en español que debería conocer definitivamente James Cameron (el director de la película)". Chaplin, tras pensárselo un segundo, afirmó "ajo y agua, a joderse y aguantarse" provocando las risas, antes de agradecerle su labor como divulgadora. 

El vídeo, compartido en su perfil de Instagram, suma más de 300.000 reproducciones y ha recibido multitud de comentarios alucinando con la respuesta que ha dado Chaplin.

La vida de Chaplin

Chaplin es conocida por dar vida al personaje de Talisa Maegyr en la mítica serie de HBO Juego de tronos, aunque también es conocida por sus papeles en la serie británica The Hour y en Taboo.

Ahora, con su participación en la tercera entrega de la película Avatar, Chaplin vuelve a la gran pantalla con uno de los estrenos que han sido más esperados. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 