Las lluvias causan inundaciones en Badalona y cortes en el metro de Barcelona: hoy hay alerta naranja en Valencia

Captura de un vídeo que muestra inundaciones en el metro de Barcelona, el 16 de diciembre de 2025.

Los 120 litros por metro cuadrado caídos ayer noche en Badalona (Barcelona) han causado inundaciones en bajos y en algunas calles y, además, algunos tramos del servicio de metro han quedado sin servicio en la capital catalana.

El Ayuntamiento de Badalona ha activado el Plan municipal de emergencias en fase de alerta hasta, al menos, las 08:00 horas de mañana de hoy y ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones y eviten desplazamientos innecesarios.

Numerosas calles de Badalona han quedado inundadas y la lluvia ha provocado también daños en mobiliario urbano y la caída de árboles.

Los tramos del metro afectados han sido en la línea 3 entre Sants Estació y Passeig de Gràcia (el servicio ya se ha recuperado con intervalos de paso más largos de lo habitual), la L2 entre Artigues-Sant Adrià y Badalona Pompeu Fabra y la L1 entre La Sagrera y Torras i Bages, informan en su página web.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las ocho de esta tarde un total de 949 llamadas por el episodio de lluvias, en su mayoría, 676, de la zona del Barcelonès y, especialmente, durante la tarde.

La acumulación de agua en carreteras y vías urbanas en la corona de Barcelona ha provocado varias incidencias de tráfico en las comarcas del Barcelonès, el sur del Maresme y el Vallès Oriental y Occidental, ante lo que Protección Civil ha pedido evitar los desplazamientos innecesarios.

En la B-20, en Santa Coloma de Gramenet, en sentido norte, hay un carril abierto y se circula por el arcén, mientras en sentido sur la carretera está totalmente abierta.

Protección Civil ha informado de que las lluvias se han desplazado hacia el sur del área metropolitana de Barcelona y ha pedido precaución por las posibles acumulaciones de agua e incidencias puntuales.

Ojo al litoral norte de Valencia

Emergencias de la Generalitat valenciana, por su parte, ha establecido la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia, que anoche dejaron, en cuatro horas, hasta 29 litros por metro cuadrado en València ciudad, 25 en Massanassa y 19 en Albal y Sueca.

También en Almàssera se han registrado 19 litros y en Catarroja 16,8 litros en las últimas horas, según informa Emergencias con datos de Avamet.

En Alicante y Castellón los registros de lluvias son inferiores, de 9 litros en El Campello como cantidad máxima y de 5 litros en Castellón de la Plana.

Emergencias ha establecido el nivel naranja de alerta por aviso de fenómeno meteorológico adverso observado por Aemet, mientras que mantiene en amarillo el resto de alertas por lluvia y tormentas en Castellón, Alicante y el litoral sur e interior de la provincia de Valencia.

La previsión de la Aemet

El miércoles predominará una situación de inestabilidad en algunos puntos de la península, como el tercio este, Baleares y Melilla debido a un sistema de bajas presiones, que dejará cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y en áreas de los litorales y prelitorales de Cataluña al tiempo que no se descarta algún chubasco localmente fuerte en otras zonas de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares.

En el resto peninsular el tiempo será, en general, estable con altas presiones y se esperan cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste así como precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental.

Según esta predicción, en el extremo noroeste se dará un acercamiento de un frente que mantendrá los cielos nubosos mientras que, en Canarias, el día será inestable con cielos nubosos y precipitaciones abundantes en vertientes norte de las islas centrales.

Las temperaturas máximas ascenderán en la península y en las Baleares, en general de forma ligera en el archipiélago y en el tercio nordeste y con descensos en las Canarias, mientras que las mínimas irán en aumento en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y pocos cambios en el resto.

Habrá, también, heladas débiles en los principales entornos de montaña y soplará un viento moderado en Baleares y en la fachada oriental peninsular y de componente norte en Canarias. Se esperan asimismo vientos flojos en el resto, del norte y oeste rolando a sur en el Cantábrico y en Galicia y con intervalos moderados en el litoral.