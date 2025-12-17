Jofre Cherta, del Atlético Baleares, a pocas horas de enfrentarse al Atlético de Madrid en Copa del Rey: "Los ves por televisión y ahora vas a jugar contra ellos"

El Atlético Baleares y 5.000 aficionados van a vivir historia en apenas unas horas. El equipo mallorquín, que milita en la 2ª RFEF, superó todas las expectativas después de eliminar a todo un equipo de primera división como el RCD Espanyol (1-0). Este miércoles a las 19:00 horas recibirán en el Estadi Balear a nada más y nada menos que al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

En el HuffPost hemos entrevistado a una de las piezas clave para que el Atlético Baleares esté soñando a lo grande, sobre todo en su grupo de liga, que roza el primer puesto. Jofre Cherta (Girona, 2000) es, sin duda, uno de los mediocampistas clave para que los baleáricos estén sumando tan buena racha. Nos cuenta cómo se siente a tan pocas horas de enfrentarse a los colchoneros, los factores para avanzar en Copa y su momento de forma.

- A pocas horas de enfrentarse al Atlético de Madrid en Copa del Rey, ¿qué se te está pasando ahora mismo por la cabeza?

La verdad que mucha ilusión y muchas ganas, porque no jugamos siempre contra uno de los mejores equipos de España y de Europa, así que con mucha motivación y con muchas ganas de que llegue el día

- ¿Hay otro equipo que a lo mejor te hubiera hecho más ilusión? Como Real Madrid o Barcelona, tú que eres de Girona

Sí, hombre, la verdad es que el Barça sí que es verdad que es el equipo que más ilusión me hacía, pero bueno, quiero que siga al final, el Atlético de Madrid también es un equipazo y también me hace mucha ilusión.

- ¿Cuál ha sido la clave para que lleguéis a esta ronda? Eliminando a nada más y nada menos que al Espanyol, un primera.

Sobre todo que somos un equipo y una familia y se ve en los partidos de que vamos todos a uno. Creo que al final eso nos lleva a que hemos hecho muy buenos partidos contra gente de superior categoría. Nos hemos merecido llevar los dos partidos (de Copa del Rey).

- ¿Qué esperas del partido tanto del Atlético de Baleares como del Atlético de Madrid?

Nosotros vamos a salir a tope, obviamente sabemos que es difícil, pero nosotros confiamos en nosotros, así que vamos a darlo todo y esperamos que vaya a ser un partido muy difícil porque el Atlético de Madrid también va a salir con todo. El Cholo los tendrá supermotivados. Van a salir a tope, pero nosotros también, espero que sea un partido igualado y que se decante al final para nuestro lado.

- ¿Hay algún jugador del Atlético de Madrid que te haga especial ilusión jugar contra él?

Sí, sí, obviamente Griezmann. Yo siempre lo he visto jugar y me ha parecido un top mundial. Y ahora Julián Álvarez, Pablo Barrios, Koke, muchos de ellos que tú los ves por la televisión, tienen un nivelazo y ahora vas a jugar contra ellos.

- Tu compañero Jaume Tovar está en muy buen estado de forma, su gol eliminó al Espanyol y ha dado un pasito adelante (por la lesión del capitán Florin Andone). ¿Cómo le ves?

Hombre, es súper bueno. Tovar es increíble y la verdad es que está haciendo un año espectacular y espero que así siga, que nos beneficia a todo el equipo. Es un grande y nos está ayudando mucho.

- Fichaste este verano por el Atlético Baleares. ¿Cómo te sientes con tu rol dentro del equipo y cómo te definirías?

Muy cómodo, la verdad que desde el primer día estoy muy cómodo en el equipo, tanto por el cuerpo técnico como los jugadores. Me siento muy, muy bien y creo que estoy dando un buen nivel. Gracias a eso también. Yo soy un jugador con calidad y que presiona, corre y lucha, un mediocampista box to box, que no para de correr y darlo todo.

Jofre Cherta durante un partido con el Atlético Baleares. Imagen cedida por el Atlético Baleares.

- Ahora estáis jugando muchos partidos en muy poco tiempo, comparándolo con vuestra normalidad.

Obviamente, es totalmente distinto a los equipos de primera división porque ellos tienen muchas más soluciones para poder recuperar antes, pero nosotros nos adaptamos. Con ilusión y con las ganas, suples todo lo demás. De momento lo estamos llevando bien.

- Llegáis a la Copa con una derrota ante el Terrassa. La liga es otra cosa.

Veníamos de una racha superbuena y creo que este fin de semana también nos merecíamos algo más, pero mira, al final perdimos, es solo una piedra que vamos a superar.

- 5.000 aficionados os van a apoyar este miércoles. Dame un mensaje para ellos.

Que vengan desde el primer minuto con las ganas de animarnos y estar a nuestro lado en los buenos y en los malos momentos. Nosotros vamos a darlo todo para darles otra alegría, o al menos que esté la cosa ahí. Que vengan, que nosotros vamos a responder y luchar por ellos.

"Que los aficionados vengan, que nosotros vamos a responder y luchar por ellos" Jofre Cherta

- Esta última pregunta la dejo siempre para el final. Se hace mucho en el día a día, pero pocas veces con interés. ¿Cómo estás?

Muy bien, muy feliz, la verdad que estoy mu feliz. Enciam esta semana que estoy lejos de casa han podido venir mis padres, así que con más ilusión que nunca. También con mi novia que es increíble y es la mejor persona del mundo. Estoy superbién y superfeliz con el club, con mi vida laboral, mi vida personal.