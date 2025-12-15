Ramón López de Mántaras, pionero de la IA en España, explica qué habilidad humana esencial estamos perdiendo por usar ChatGPT: "Escribir es pensar"

Ramón López de Mántaras, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IA), es uno de los principales pioneros de la IA en España.

Esos amplios conocimientos en el ámbito de la Inteligencia Artificial le han otorgado la perspectiva suficiente como para poder recomendar cuándo no se debería recurrir a la IA, tal y como ha expresado recientemente en el pódcast Vidas Ajenas.

El experto ha subrayado que "en la IA no se debería delegar nada que suponga un peligro para nuestras habilidades cognitivas". Al respecto, Ramón López de Mántaras ha puesto como ejemplo lo perjudicial que sería enseñarles a los niños a sumar simplemente con una calculadora, sin interiorizar ni asimilar qué es lo que están haciendo.

Llevando ese ejemplo al uso de la IA desde el punto de vista lingüístico, el experto ha alertado que "si permitimos que los estudiantes utilicen las herramientas de Inteligencia Artificial en lugar de que aprendan ellos a redactar, vamos mal".

"Escribir no es vomitar una palabra detrás de otra como hace ChatGPT

En ese sentido, el pionero de la IA en España ha hecho referencia a un artículo publicado en la revista científica Nature Human Behaviour en el que se llega a la conclusión de que "escribir es pensar; escribir no es vomitar una palabra detrás de otra como hace ChatGPT".

"Enfrentarse a la hoja en blanco y reflexionar 'quiero expresar esto, a ver cómo lo hago' hace que se pongan en marcha una serie de mecanismos cognitivos cerebrales brutales, mucho más de lo que nos parece", ha asegurado Ramón López de Mántaras.

El especialista en IA ha destacado que "además de tener la satisfacción de haberte enfrentado con éxito a la hoja en blanco (que esto para mí ya tiene importancia) has hecho un ejercicio mental de pensar brutal".

"Si delegamos la escritura en la Inteligencia Artificial, no solo delegamos la escritura, delegamos pensar. Podemos perder la habilidad cognitiva de pensar. Cuidado a la hora de utilizar alegremente estos modelos de lenguaje", ha advertido el experto.