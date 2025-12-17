Feijóo dice que Galicia tiene "los mayores kilómetros de costa de España", por encima de Andalucía, y Pablo Carbonell le da la puntilla 

El cómico y músico Pablo Carbonell ha hecho un comentario sonado tras escuchar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacer una referencia sobre los andaluces y los kilómetros de costa que tiene Galicia que está dando mucho de qué hablar.

Durante la cena de Navidad del Partido Popular del Madrid, y en un ambiente distendido, Feijóo quiso hacer un canto de amor a su tierra, Galicia, y sacó a relucir un dato que es cierto. Pero que, dicho como lo dijo, está trayendo cola.

"Hay muy pocas tierras como Galicia. Galicia realmente es un bosque. El 47% de la madera de España, que está regada por agua dulce, 600 ríos interiores, y circunvalada por agua salada", empezó poniendo en valor.

"Tenemos los mayores kilómetros de costa de España", dijo en una frase que está dando que hablar antes de rematar con otra que no le va a la zaga: "Y sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y, por lo tanto, el lugar con más kilómetros de costa de España".

"Todos los kilómetros tienen mil metros"

Tras ello, Pablo Carbonell ha respondido en Instagram: "Sin entrar en polémicas de costa, le diré como andaluz que no hay kilómetros mayores o menores. Oh sorpresa, todos los kilómetros tienen mil metros".

Entre quienes han respondido al comentario de Feijóo está también el músico Alejandro Sanz. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha afirmado Sanz en la publicación.

"¿En serio pensáis votar también a esta gente?"

Hasta el PSOE de Andalucía ha reaccionado en redes sociales: "Pues ya hemos perdido la cuenta de contar las barbaridades que dicen él y su alma mater en Andalucía, el de la erótica del poder...".

También Julián Hernández, integrante de Siniestro Total, se ha pronunciado: "En Galicia hay kilómetros de 1.524 metros. En Andalucía el kilómetro no pasa de 999 metros. Aquí ya lo sabíamos y nos ha ido siempre como el puto culo. ¿En serio pensáis votar también a esta gente por ahí abajo?".