Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo dice que Galicia tiene "los mayores kilómetros de costa de España", por encima de Andalucía, y Pablo Carbonell le da la puntilla
Virales
Virales

Feijóo dice que Galicia tiene "los mayores kilómetros de costa de España", por encima de Andalucía, y Pablo Carbonell le da la puntilla 

"Hay muy pocas tierras como Galicia".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Pablo Carbonell y Alberto Núñez Feijóo.
El humorista Pablo Carbonell y Alberto Núñez Feijóo.GETTY

El cómico y músico Pablo Carbonell ha hecho un comentario sonado tras escuchar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacer una referencia sobre los andaluces y los kilómetros de costa que tiene Galicia que está dando mucho de qué hablar.

Durante la cena de Navidad del Partido Popular del Madrid, y en un ambiente distendido, Feijóo quiso hacer un canto de amor a su tierra, Galicia, y sacó a relucir un dato que es cierto. Pero que, dicho como lo dijo, está trayendo cola.

"Hay muy pocas tierras como Galicia. Galicia realmente es un bosque. El 47% de la madera de España, que está regada por agua dulce, 600 ríos interiores, y circunvalada por agua salada", empezó poniendo en valor.

"Tenemos los mayores kilómetros de costa de España", dijo en una frase que está dando que hablar antes de rematar con otra que no le va a la zaga: "Y sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y, por lo tanto, el lugar con más kilómetros de costa de España".

"Todos los kilómetros tienen mil metros"

Tras ello, Pablo Carbonell ha respondido en Instagram: "Sin entrar en polémicas de costa, le diré como andaluz que no hay kilómetros mayores o menores. Oh sorpresa, todos los kilómetros tienen mil metros".

Entre quienes han respondido al comentario de Feijóo está también el músico Alejandro Sanz. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha afirmado Sanz en la publicación.

"¿En serio pensáis votar también a esta gente?"

Hasta el PSOE de Andalucía ha reaccionado en redes sociales: "Pues ya hemos perdido la cuenta de contar las barbaridades que dicen él y su alma mater en Andalucía, el de la erótica del poder...".

También Julián Hernández, integrante de Siniestro Total, se ha pronunciado: "En Galicia hay kilómetros de 1.524 metros. En Andalucía el kilómetro no pasa de 999 metros. Aquí ya lo sabíamos y nos ha ido siempre como el puto culo. ¿En serio pensáis votar también a esta gente por ahí abajo?".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 