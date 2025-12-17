Feijóo la lía afirmando que "los andaluces no saben contar" y Ramón Espinar le replica diciendo lo que estos deberían hacer con él

Nueva frase polémica del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Este martes contra todo pronóstico, el dirigente conservador pronunció unas palabras que se han hecho virales y que le han costado numerosas críticas, especialmente procedentes la mayoría desde Andalucía.

Durante la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, Feijóo realizó un comentario polémico en medio de un contexto en el que en principio no le debería de haber dado problemas. El líder 'popular' quiso participar en el debate que habitualmente tienen andaluces y gallegos sobre qué región tiene más kilómetros de costa y lo hizo en un tono de broma, pero que ha enfadado a los primeros.

El líder del PP aseguró que "Galicia es un bosque con el 47% de la madera de España regada por agua dulce", mencionó que hay "600 ríos interiores" y añadió que está "circunvalada por agua salada, ya que tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

Ahí se produjo el chascarrillo final que le ha jugado una muy mala pasada: "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

La réplica de Espinar

Las respuestas a ese momento no tardaron en llegar y una de las más duras fue de Ramón Espinar, el que fuera fundador de Unidas Podemos y actual tertuliano y analista político de diferentes programas de televisión.

"Sería tan bonito que Andalucía le dijera a Feijoo eso de 'Sabes contar? Pues no cuentes conmigo'. Tiene menos luces que las Cuevas de Nerja", ha asegurado desde su perfil de X Espinar.

La realidad, tal y como se señala desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la costa gallega se extiende a lo largo de 1.498 kilómetros, mientras que la franja litoral de Andalucía se queda en algo menos de 1.000 kilómetros.