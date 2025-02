Una estadounidense va al hospital con su padre y se queda completamente alucinada con el precio de la atención médica

La tiktoker Ana Ochoa (@thebadmama), una estadounidense que se ha mudado con su familia a vivir a España, ha subido un vídeo contando completamente alucinada lo que le ha costado a su padre la atención médica en nuestro país al romperse el húmero.

"Mi padre se cayó por las escaleras en Madrid y se rompió el húmero. Tuvieron que llamar a una ambulancia, tuvo que ir al hospital, hacerse radiografías... todo", ha empezado contado la estadounidense.

"Y fue una visita bastante larga al hospital, ya sabéis, le dieron medicamentos, todo eso... Allí está con su cabestrillo", ha relatado la creadora de contenido mientras enfoca a su padre.

"Así que recibimos la factura. Adivina cuánto es. Adivina cuánto cuesta una ambulancia, un hospital y una radiografía. Él no tiene seguro, no es de España. Está de visita, no vive aquí", ha apuntado Ochoa.

"¿Puedéis verlo? 185 euros por la ambulancia, por todo, y sin seguro. No vive aquí, esto es como lo que pagaría una persona sin seguro", ha concluido la influencer, enseñando la factura con cara de sorpresa.