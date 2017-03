El motivo por el que Pardeza no fue a 'Mi casa es la tuya': "Sencillamente nadie me llamó"

La Quinta del Buitre, la generación de canteranos del Real Madrid que triunfó en los ochenta y principios de los noventa, se reunió este miércoles en el programa Mi casa es la tuya, que Bertín Osborne presenta en TeleCinco.

Pero el espacio se convirtió de inmediato en el objetivo de duras críticas en las redes sociales. ¿El motivo? La ausencia de uno de los cinco integrantes de esa histórica quinta: Miguel Pardeza.

El exfutbolista se ha referido a esta ausencia —en Radio Marca– al afirmar que a él no le llamaron: "Sencillamente nadie me llamó para salir el programa, pero ni estoy enfadado ni me molestó. Lo considero simplemente una anécdota", ha afirmado Pardeza, antes de asegurar que no tiene ningún problema con ninguno de los otros cuatro miembros de La Quinta del Buitre.

"Sí quiero dejar muy claro es que mi relación con mis compañeros de Quinta es perfecta y fluida, me llevo genial con todos, suelo hablar con ellos con total normalidad", ha argumentado, antes de resaltar que le resulta "muy gracioso estar en boca de muchos sin aparecer en el programa"

Pardeza, quien jugó 34 partidos en el primer equipo del Real Madrid, hizo carrera en el Real Zaragoza.