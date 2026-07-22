Todas las veces (o casi) que Feijóo ha pedido que se adelanten las elecciones generales: advertencia; son unas cuantas

Alberto Núñez Feijóo ha conseguido convertir en costumbre algo que, en teoría, debería ser extraordinario: pedir un adelanto electoral. La liturgia ya se la sabe cualquiera que siga mínimamente la política nacional. Se convoca una rueda de prensa para advertir de la enorme gravedad de los hechos que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez. Se enumeran los motivos. Se dibuja un panorama poco menos que apocalíptico. Y, como quien saca un conejo de la chistera, llega la misma conclusión de siempre: hay que convocar elecciones de inmediato.

A estas alturas, el presidente del Partido Popular se parece a ese amigo que cada semana anuncia, completamente convencido, que ahora sí va a dejar de fumar, que este año se saca el carné de conducir, que no piensa volver con su ex, que el lunes empieza el gimnasio o que, esta vez sí, va a buscar trabajo. Todos escuchan el discurso con respeto. Todos conocen el desenlace. Y, una semana después, vuelta a empezar.

Por eso, y para que no quede en una simple sensación, en El HuffPost hemos decidido hacer números. Hemos recopilado todas las veces (o casi todas, son bastantes) que el líder de la oposición ha reclamado un adelanto electoral desde que asumió las riendas del Partido Popular. Abróchense los cinturones —y, si hace falta, cojan papel y boli para no perder la cuenta— porque han sido unas cuantas desde que hizo las maletas en Galicia con el objetivo de instalarse en La Moncloa.

2022, recién llegado a la capital

Fue en 2022 cuando Feijóo asumió la dirección del Partido Popular después de que Pablo Casado denunciara la corrupción del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia. Los primeros meses y seguramente ante la moderación prometida nada más llegar a la capital, cual Ned Stark llegando a Desembarco del Rey en Juego de Tronos, contuvo sus exigencias y reclamos al presidente del Gobierno. Sin embargo, ya entrado en diciembre, la petición estrella del líder de la oposición salió a relucir.

El 6 de diciembre de 2022, durante los actos del Día de la Constitución argumentó que la situación política justificaba un adelanto electoral y avisaba de que pediría elecciones.

El 10 de diciembre de 2022, en una entrevista en El Mundo cumplió con su palabra y aseguró que había "llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya". "Creo que es la solución más transparente y más democrática", decía.

cumplió con su palabra y aseguró que había "llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya". "Creo que es la solución más transparente y más democrática", decía. El 12 de diciembre de 2022, durante el debate de Presupuestos del Senado, Feijóo pidió a Sánchez y al Ejecutivo el adelanto electoral. Lo hizo hasta en seis ocasiones, pero contémosla como una que si no queda largo.

Antes del 23J y, esta vez sí, el adelanto electoral

El 2023 se presentaba al líder de la oposición como el momento clave para conseguir poder tanto en las elecciones municipales y autonómicas, como en unas hipotéticas (finalmente se dieron) elecciones generales. Por ello, el reclamo se colocó rápidamente encima de la mesa.

4 de marzo de 2023, durante un acto del Partido Popular en A Coruña, Feijóo pidió adelantar las elecciones generales a mayo, coincidiendo con las autonómicas, por la "degeneración" del Gobierno.

En mayo celebró el adelanto electoral anunciado por Sánchez y apuntó que "cuanto antes mejor".

Por la imposibilidad de gobernar, más votaciones

Una vez concluidos los comicios del 23J de 2023 y que Pedro Sánchez volviese a conseguir los números para permanecer en La Moncloa, el presidente del Partido Popular empezó a reclamar las urnas ese mismo otoño. No se hizo esperar.

Conocidos los pactos de Sánchez para que su Gobierno saliera adelante y entrada en escena la amnistía, el líder de la oposición pidió elecciones por la "ilegitimidad" de los acuerdos y solicitó someter la norma "al voto de los ciudadanos" en otoño del 23. Entonces protagonizaron numerosas manifestaciones la política española como la de la Puerta del Sol.

2024, suma y sigue

Comenzado un nuevo año y ante la previsión de las elecciones europeas... Pues eso, ya saben.

En mayo de 2024 Feijóo acumuló a unas 20.000 personas según Delegación de Gobierno en la Puerta de Alcalá de Madrid donde solicitó a Sánchez el adelanto electoral dado que "la legislatura está perdida". "Vayamos con la verdad por delante, con la libertad y con la democracia. Que nos deje hablar, porque nos ha engañado a todos ", dijo.

", dijo. En junio de ese mismo año y tras elecciones europeas, Feijóo volvió a usar su carta estrella en el Congreso contra el líder del Ejecutivo: "No tiene usted un Gobierno sólido, no tiene una mayoría garantizada, no tiene Presupuestos, déjelo ya ".

". Al mes, en julio, dado el bloqueo de Junts a la senda de déficit, el líder de la oposición pidió la dimisión de Sánchez y un adelanto electoral. "El ridículo es absoluto, la humillación total y todos sabemos que no va a ser la última", decía.

2025 y la vida sigue igual

Más manifestaciones y más reclamos de adelanto electoral. Ante la inestabilidad del Gobierno por los acuerdos frágiles que le llevan sosteniendo toda la legislatura, Feijóo apostó por la misma línea.

Junio, en otra de sus manifestaciones en Madrid contra el Ejecutivo donde se vieron pancartas como "mafia socialista", el líder de la oposición dijo: "Convoque elecciones. Las queremos ya. Nadie le votó para hacer esto, ni los suyos".

Durante el Congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir elecciones tras conseguir el 99,4% de apoyo de su partido y aseguró que, si en septiembre no se conseguían los apoyos para los presupuestos... pues eso: "En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados. Que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles ", decía desde IFEMA en Madrid.

", decía desde IFEMA en Madrid. En noviembre y tras la reunión del Comité de Dirección Nacional del PP, desde Melilla, Feijóo volvió a pedir elecciones de forma "urgente" dada la "corrupción y bloqueo" que sufría el país.

En diciembre, y desde Toledo, volvió a pedir elecciones no sin antes ensalzar a Emiliano García-Page asegurando que dice "cosas sensatas" en un PSOE "incoherente". "Lo que tiene que hacer es convocar elecciones y que la gente pueda decidir qué quiere en el futuro", dijo".

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2026 y... adivinen

Llegamos al presente año, unos meses donde los casos de corrupción han rodeado al Gobierno y con los que Feijóo ha aprovechado para... Lo estoy repitiendo mucho, ¿no?

En febrero y dada la corrupción que asolaba al entorno del presidente volvió a pronosticar el fin de la legislatura y, sí, volvió a pedir elecciones.

En mayo y ante el registro de la UCO en Ferraz, volvió a pedir elecciones por la corrupción del gobierno.

A mediados de junio y tras la sentencia a 24 años al exministro del Gobierno, José Luis Ábalos, volvió a pedir elecciones.

A finales de junio aseguró desde el Congreso que había que adelantar las elecciones tras decirle a Sánchez que "la corrupción es usted".

A principios de julio, donde el líder de la oposición se aferró a las advertencias de la Comisión Europea sobre la corrupción en España para, sí, pedir elecciones.

La más reciente, este miércoles, cuando en el balance político anual, Feijóo... Bueno, lo cuenta mejor mi compañero Héctor Juanatey en esta pieza a ritmo de It´s the final countdown.

Evidentemente en entrevistas en medios de comunicación, canutazos, declaraciones internacionales y demás el reclamo del adelanto electoral ha aparecido más veces, pero estás son las principales.

Y ahora todas las veces que Feijóo ha presentado una moción de censura

Ninguna.