Una cerveza española logra el único 100/100 en el World Beer Challenge 2026

Una puntuación perfecta es la que ha conseguido una cerveza española en el certamen World Beer Challenge 2026, en el que referencias procedentes de multitud de países son evaluadas por especialistas internacionales: un 100 sobre 100.

Haber sido la única en alcanzar esa redondísima cifra le ha valido a Ambar Especial el título de mejor cerveza del mundo en la edición de este año.

"El reconocimiento tiene además un valor extraordinario porque no se trata de un éxito aislado. En 2024, Ambar Especial ya alcanzó la puntuación perfecta y fue reconocida como la mejor lager internacional del certamen", ha celebrado la marca, fundada en 1900 en Zaragoza, mediante un comunicado.

Las cervezas de esta edición fueron evaluadas por un jurado formado por 125 expertos procedentes de 29 países, que analizaron las muestras mediante catas a ciegas siguiendo criterios de calidad, equilibrio, complejidad aromática y excelencia técnica, han detallado.

"Conseguir una puntuación perfecta una vez es extraordinario. Conseguirla dos veces y seguir siendo la única cerveza que alcanza el 100/100 en esta edición supone una enorme satisfacción y una validación internacional de nuestra forma de entender la cerveza: innovación, inconformismo y máxima exigencia en cada elaboración", ha afirmado Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D de Cervezas Ambar.

La compañía ha puesto en valor la "elaboración diferencial dentro del sector" de Ambar Especial, puesto que la producen utilizando lúpulo recién molido, mediante un proceso desarrollado por la propia firma que "permite conservar mejor los aromas y matices de esta materia prima esencial, aportando una mayor intensidad y frescura al perfil final de la cerveza".

Mucho por lo que brindar

Las cervezas españolas han obtenido unos resultados imbatibles en el concurso. Si nos ceñimos al podio de las 10 mejores, ocho son de nuestro país, mientras que las otras dos son alemanas.

Aquí puedes consultar ese top 10 de las mejores cervezas del mundo en 2026, según este certamen: