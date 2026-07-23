El Gobierno propone a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección geenral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

Además, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

"Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado, añadiendo que Díaz "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

Así, el presidente ha concluido que la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de la vicepresidenta "la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

Según el Gobierno, como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz "ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos". "Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia", señala.

"Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social. España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141), muestra de su compromiso con la institución. De resultar elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la Organización Internacional del Trabajo", finaliza.