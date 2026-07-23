Kase.O habla de todo lo que representa Borja Iglesias: "Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias" 

El rapero aragonés Javier Ibarra, conocido artísticamente como Kase.O, le ha dedicado una publicación en sus redes sociales al futbolista de la selección española Borja Iglesias después de que este saliera al escenario donde estaba celebrando el Mundial al ritmo de la canción de Violadores del verso Cantando.

El delantero gallego, viendo que cada futbolista tenía que escoger una canción para ser presentado ante los dos millones de personas que salieron a las calles de Madrid para celebrar el éxito nacional, escogió ese tema del grupo zaragozano que lidera Kase.O y que está considerado como uno de los himnos del rap español.

Iglesias no solo salió al ritmo de la música de Cantando, si no que nada más entrar en el escenario cogió el micrófono y se puso a rapear durante casi dos minutos la letra de la canción siendo uno de los momentos más destacados y compartidos de la celebración.

Kase.O viendo el revuelo que se ha generado ha querido dedicarle un publicación a Iglesias, con el que tiene una gran relación después de que el futbolista jugara en el Real Zaragoza en 2017, se conocieran y formaran una bonita amistad.

"Borja Iglesias dice que mis canciones le ayudaron a construir su personalidad, a ser crítico con la sociedad y que le dieron valor para luchar contra la intolerancia y la desigualdad y a hacer un poco mejor este mundo, pero hoy es él el que me inspira a mi y a otros muchos", ha comenzado diciendo.

"Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños. Un tipazo. Dentro y fuera del campo. Gracias por el momentazo de ayer, fue muy emocionante para mi y mi pequeña familia", ha proseguido el rapero maño, rematando sus palabras con un "siempre a tu lado querido hermano".