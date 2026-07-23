Pocos se han atrevido a hablar del juego de Argentina como lo ha hecho Carlos Boyero

El conocido crítico de cine Carlos Boyero ha hablado con una claridad como pocos al referirse el juego de Argentina en la final del Mundial, que perdió frente a España (1-0).

El juego de la albiceleste ha sido objetivo de duras críticas porque son muchos los que entienden que jugaron de forma excesivamente dura, lo que les hizo quedarse con diez por la expulsión de Enzo Fernández por una brutal entrada a Curbasí.

"Yo lo pensaba como etas películas que ya no se hacen en las que hay unos que son buenísimos y los otros lo peor, malísimos. Pues a eso me recordó el partido. Nosotros, España, por supuesto, eran los buenísimos y los otros eran como una pandilla de delincuentes. Dieron patadas, no tiraron a puerta en todo el partido", ha criticado Boyero en una intervención en la Cadena Ser.

"Fue terrible"

"¿Tú concibes una final del mundial en la que un equipo no tira ni una vez? Fue terrible. Si hubieran ganado ellos, que creo que desde el primer minuto iban a los penaltis, lo habían planteado así. Qué perspectivas, ¿no?", ha planteado.

"Decir: 'A ver si llegamos a los penaltis. Tenemos un portero muy bueno y seguro que ganamos otra Copa del Mundo", ha insistido Boyero.

Otra persona muy vinculada al cine, Javier Bardem, también hizo una referencia velada al juego de Argentina durante una entrevista en una televisión de aquel país. Juan Pablo Sorín le preguntó qué es lo que le transmite esta España campeona del mundo. "Lo que me transmitía hace 16 años la España de Puyol: equipo, unidad, juego limpio, juego bonito, educación, reglas, y sobre todo espíritu de equipo, de todos a lo mismo, a ganar bien y bonito".

'The Telgraph': "Fútbol 1. Delincuentes 0"

"Eso es extraordinario en una final de la Copa del Mundo. Ver eso", añadió Bardem. La reacción de Puyol, allí presente, al oírlo, es puro cine: ha mirado a cámara directamente con una media sonrisa.

El diario británico The Telegraph ha sido uno de los más duros con la albiceleste. En la crónica del partido firmada por Jason Burt se califica a sus jugadores de "delincuentes" o "marrulleros". "Fútbol 1. Delincuentes 0", empieza diciendo.