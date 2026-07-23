Lío mayúsculo por estas palabras de Mariló Montero sobre el cambio climático: "Es una evolución del mundo desde su origen"

Unas palabras pronunciadas este miércoles por la periodista y tertuliana de Espejo Público Mariló Montero sobre el cambio climático y el origen de los incendios están causando mucho revuelo en las últimas horas.

En el programa de Antena 3, que presenta Lorena García en verano, estuvieron hablando del grave incendio que afecta a la provincia de Guadalajara y que ha quemado ya más de 32.000 hectáreas obligando a desalojar a varios pueblos de la región y amenazando a otras provincias como Soria.

Para ello, en Espejo Público hablaron con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que entre otras cosas se quejó de los políticos de la oposición que reclamaron elevar la emergencia al nivel 3 y los calificó de "carroñeros" por buscar "sacar provecho de las desgracias". Además, defendió que "quienes saben apagar incendios son las comunidades autónomas".

En ese debate sobre la politización de los incendios, Montero dio una opinión muy controvertida: "Están politizando los incendios cada vez que el presidente del Gobierno va a uno de ellos a decir que es por el cambio climático, que es un discurso solamente para atacar a aquellos que dudan del cambio climático".

Ahí es cuando hizo una afirmación sobre el cambio climático que ha hecho que más de uno se llevara las manos a la cabeza: "El cambio climático es una evolución del mundo desde su origen al resto".

Además, Montero aseguró que "el problema de aquí lo tiene el Gobierno por no hacer un pacto de estado con las comunidades para prevenir, actuar y dar soluciones". "No hay un fondo económico para no aplicar las novedades frente a la dureza de los incendios, ¿dónde está el fondo económico para actuar en prevención, implementación de efectivos, etc.?", insistió.

"El Gobierno tiene una responsabilidad para firmar un pacto de estado con las comunidades que no quiere firmar y mientras tanto por su desidia seguiremos teniendo incendios a manos de las comunidades autónomas que tienen que apañar con los mínimos para salvar la vida de sus vecinos. En Andalucía están los incendios en el garaje porque estaban estropeados", sentenció Montero, mientras la presentadora le recordaba que "eso es gestión autonómica".