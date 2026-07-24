Un bombero reacciona así a la petición del Nivel 3 de Madrid por los incendios: "No sé hasta qué punto es esto necesario"

Montaje con un bombero trabajando en las labores de extinción de los incendios de Madrid y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en su visita al puesto de mando.

El bombero, técnico en Emergencias y Protección Civil y cofundador del proyecto Nexo Emergencias, Adrián Pastor, ha reaccionado a la petición este jueves por parte de la Comunidad de Madrid para solicitar la activación del Nivel 3 de interés nacional ante la evolución de los incendios.

El Gobierno central, a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido y ha declarado la emergencia nacional en la región y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila), que han obligado a desalojar a 10.000 personas.

Pastor ha reflexionado en sus redes sociales sobre si es necesario la activación de ese nivel 3. "No sé hasta qué punto es esto necesario. El año pasado estuvimos bastante peor en la zona noroeste de España y no se pidió pese a afectar a varias comunidades autónomas también", ha comenzado diciendo en un tuit en el que ha respondido a la propia Comunidad de Madrid.

"Por otro lado, no me parece responsable poner en ese aprieto al Gobierno Central puesto que entran otras dos comunidades autónomas en juego cuyas competencias, en el caso de que se acepte el Nivel 3, serían sustraídas y tomarían las riendas desde Madrid de todos los medios. Por no decir que, con un Nivel 3 no se añaden más medios, se cambia la gestión de estos. Es decir, pasa a mandar el Gobierno Central", ha añadido.

El experto se ha preguntado qué habría pasado si Castilla-La Mancha no quiere o qué tiene que opinar Castilla y León al respecto. "Lo estoy comentando con compañeros y a todos nos da la misma sensación, uso político. ¿Qué pasa ahora a ojos del ciudadano si se niega el Gobierno por no verlo necesario?", ha asegurado.

Pastor ha comentado que "si te sobrepasa la situación pides el Nivel 2 y el Gobierno te da más medios y compartes la dirección". "O pides el nivel 3 para ti sólo porque no eres capaz de gestionar esto, algo que es para mirarse, pero que puede pasar", ha añadido.

Finalmente, ha comentado que "se está diciendo implícitamente que no hay ni medios ni capacidad de gestión para lo que está pasando en Madrid" y ha recordado que "la última vez que se declaró un Nivel 3 fue en el apagón tras una petición de varias comunidades autónomas porque se les iba de las manos la emergencia".

Además, en otro tuit, Pastor ha compartido la publicación de los Bomberos Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid con la que quisieron denunciar la "no activación al #IFAlmorox". "Deberíamos ser 62 efectivos, pero la Comunidad de Madrid no contrata a todo el personal de extinción de incendios forestales. Estamos trabajando en nuestro centro de trabajo, pero no nos movilizan aunque lo solicitemos", afirmaron.

"Mucho ojo a esto. Los Bomberos Forestales Públicos de la Comunidad de Madrid denunciando que no les movilizan y que ni siquiera tienen medios para ir al incendio. Aquí hay muchas cosas que explicar", ha concluido Pastor.