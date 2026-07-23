Lo que hace este hombre mientras habla Donald Trump da la vuelta al mundo

Escasos días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intentara robar los focos a los futbolistas de la selección española después de que estos se coronaran campeones del mundo en Nueva York, el mandatario norteamericano ha vuelto a ser protagonista de una cómica escena.

Ha sucedido este miércoles durante el discurso que ha dado en Marietta, en el estado de Georgia, a la que llegó tras participar en una ceremonia en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, donde recibió con honores los cuerpos de los cuatro militares estadounidenses fallecidos la semana pasada en ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas desde que se rompió el alto el fuego.

En ese discurso, un hombre con corbata roja y traje que se encontraba en los asientos que había justo detrás del atril desde el que hablaba Trump comenzó a imitar y a hacer gestos en tono burlón al presidente de los Estados Unidos. La imagen rápidamente se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo.

En su discurso, el presidente de Estados Unidos afirmó que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.

Antes, Trump ya había asegurado ante la prensa que la República Islámica pagará "con creces" por la muerte de efectivos estadounidenses, que ya suman un total de 18 desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.