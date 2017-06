El portavoz del PP en la Comunidad de Madrid dice que en Podemos "son todos unos pederastas y unos narcotraficantes"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho que los miembros de Podemos "son todos unos pederastas y unos narcotraficantes". Ha sido el momento de mayor tensión vivido este jueves en la Asamblea de Madrid, donde se debatía la moción de censura presentada por Podemos contra Cristian Cifuentes. La iniciativa fracasó gracias a los votos de apoyo del PP y C's. El PSOE, como esta previsto, se abstuvo.

El periodista Aitor Rivero se ha hecho eco de las palabras de Ossorio en Twitter:

El rifirrafe entre el político y el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, se ha alargado. "Me ha acusado también de robar y mire, yo ya eso no. Si no retira eso, yo me retiro de este Pleno", ha dicho Ossorio.

Espinar se ha negado a hacerlo al decir en alusión a la bancada del PP que "todos son presuntamente inocentes pero aplaudían a los que robaban".

Tras el duro encontronazo, todos los diputados del PP y miembros del Gobierno regional, incluida la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, han abandonado hoy el Pleno de la Asamblea donde se debate la moción de censura presentada por Podemos.