Gonzalo Miró da la respuesta del fin de semana a Ayuso por los incendios: "Luego que si 'mamarracho', que si 'me gusta la fruta', que si 'comunismo'"

Gonzalo Miró ha dejado una aplaudida sentencia desde el plató de Malas Lenguas Noche, el programa presentado por Jesús Cintora en La 2 acerca de la actitud del Partido Popular y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plenos incendios.

Y lo ha hecho después de escuchar las quejas de un bombero que denunciaba los precarios contratos que tienen para desarrollar su labor: "Éramos 500 en 2008, luego han ido descendiendo hasta que se ha quedado una RPT —Relación de Puestos de Trabajo—en 2023, que es sobre la que se basa el proceso de oposición de 124 plazas. De esa RPT se cubrieron 96 porque como era una oposición libre se presentaron compañeros por miedo a perder su plaza se presentaron a otras plazas".

Este bombero ha denunciado que muchos de sus compañeros se están enfrentando al fuego con contratos precarios en los que pone que son conductores y no bomberos.

Sobre todo esto se ha pronunciado en ese mismo plató Gonzalo Miró, que no ha tenido reparos en criticar al Partido Popular y a su presidenta en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por esta gestión.

"Y luego que si 'mamarracho', que si 'me gusta la fruta', que si 'comunismo' y tal y los bomberos sin contrato. Luego resulta que si Pedro Sánchez, que si pactos y que si la Agenda 2030. ¿Con esta gente es con la que hay que llegar a pactos de Estado para que esto no pase? Que no son capaces ni de poner presupuestos y medios a los bomberos", ha dicho Miró.

Lo del "mamarracho" viene por un cruce de acusaciones entre Ayuso y el ministro de Transportes, Óscar Puente. "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente allá él", dijo Ayuso antes las críticas del ministro, que señaló cómo las comunidades del PP recortan en todo tipo de servicios públicos para después, cuando hay una catástrofe, llamar a la UME.