Miguel Ríos responde a un espectador que le pidió que no hiciera política en sus conciertos: "¿Cómo voy a callarme?"
Ha sucedido en el Starlite de Marbella.
El cantante granadino Miguel Ríos ha respondido a un espectador que fue a su concierto en el festival Starlite Occident de Marbella de este pasado sábado, en plena gira El último vals, y que le recriminó que hiciera política en vez de dedicarse únicamente a cantar, que era a lo que había ido.
Los ánimos se caldearon cuando Ríos, en la recta final de la actuación, se enfundó una kifaya en el cuello y pidió el "no a la guerra" y "parar el fascismo antes de volver a lo de antes". Entonces varios espectadores le silbaron y le gritaron que habían ido a verlo cantar y no a hablar de política.
El artista, lejos de esconderse, respondió a esta crítica que le habían hecho: "Yo soy un ser político. ¿Cómo no voy a hacer política si soy político? Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde de estar y hablar en la vida. Yo he venido aquí a este escenario y tú sabías quién era yo y y si no lo sabías, ¿por qué has venido?".
Sus palabras fueron muy aplaudidas y rápidamente el resto de asistentes le dedicaron una sonora ovación. Ríos hasta continuó pidiéndole respeto y recordándole que él no había hablado de ningún partido político.
"¿Cómo voy a callarme porque tú no seas de mis ideas? Respeta mis ideas como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de colores", aseguró el artista, que a sus 82 años sigue demostrando que está en plena forma.
Además, Ríos apuntó que iba a recitar el poema Oración que escribió el Director del Instituto Cervantes, poeta y ensayista, Luis García Montero. "Escribió este poema para parar la Guerra de Irak en 2003 y ahora nos sirve en esta ocasión para intentar que este genocidio en Gaza se acabe", concluyó el granadino.