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Miguel Ríos responde a un espectador que le pidió que no hiciera política en sus conciertos: "¿Cómo voy a callarme?"
Virales
Virales

Miguel Ríos responde a un espectador que le pidió que no hiciera política en sus conciertos: "¿Cómo voy a callarme?"

Ha sucedido en el Starlite de Marbella.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Miguel Ríos en un concierto en 2025.
Miguel Ríos en un concierto en 2025.Getty Images

El cantante granadino Miguel Ríos ha respondido a un espectador que fue a su concierto en el festival Starlite Occident de Marbella de este pasado sábado, en plena gira El último vals, y que le recriminó que hiciera política en vez de dedicarse únicamente a cantar, que era a lo que había ido.

Los ánimos se caldearon cuando Ríos, en la recta final de la actuación, se enfundó una kifaya en el cuello y pidió el "no a la guerra" y "parar el fascismo antes de volver a lo de antes". Entonces varios espectadores le silbaron y le gritaron que habían ido a verlo cantar y no a hablar de política.

El artista, lejos de esconderse, respondió a esta crítica que le habían hecho: "Yo soy un ser político. ¿Cómo no voy a hacer política si soy político? Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde de estar y hablar en la vida. Yo he venido aquí a este escenario y tú sabías quién era yo y y si no lo sabías, ¿por qué has venido?".

Sus palabras fueron muy aplaudidas y rápidamente el resto de asistentes le dedicaron una sonora ovación. Ríos hasta continuó pidiéndole respeto y recordándole que él no había hablado de ningún partido político.

"¿Cómo voy a callarme porque tú no seas de mis ideas? Respeta mis ideas como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de colores", aseguró el artista, que a sus 82 años sigue demostrando que está en plena forma.

Además, Ríos apuntó que iba a recitar el poema Oración que escribió el Director del Instituto Cervantes, poeta y ensayista, Luis García Montero. "Escribió este poema para parar la Guerra de Irak en 2003 y ahora nos sirve en esta ocasión para intentar que este genocidio en Gaza se acabe", concluyó el granadino.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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