Donald Trump se pronuncia sobre la gorra del 'make España great again' que llevó Ferran Torres: "Creo que lo hizo de muy buena manera, lo apreciamos"

Parece que ha pasado un siglo pero sólo hace siete días que España se alzó como campeona del mundo de fútbol masculino tras ganar a Argentina en la prórroga (1-0) de un partido dominado de principio a fin por el equipo de Luis de la Fuente.

Durante la celebración, el héroe de la final, el delantero del Fútbol Club Barcelona Ferran Torres llevó una gorra al estilo MAGA (Make America Great Again) cambiando el América por España. Es decir, ponía: Great Spain Make Again.

Esta frase la popularizó Donald Trump en sus dos mandatos y es la que llevan sus seguidores. Por ello a algunos les chocó que Ferran Torres la llevase. Mucho se ha especulado acerca de si la llevó como apoyo al movimiento MAGA o a modo de ironía.

El tema de la gorra ha llegado hasta la Casa Blanca y el periodista Javier Negre le ha preguntado directamente a Donald Trump por ella. El presidente de Estados Unidos ha afirmado este fin de semana que aprecia el gesto de Torres y, a juzgar por sus palabras, no ve la ironía, sólo un firme gesto de apoyo por la política que está llevando a cabo en su país.

Ferran Torres, Cucurella y compañía en la rua de la celebración del Mundial. RTVE

"Él es un un gran jugador y estaba usando esencialmente una gorra de Make America Great Again, ¿sabes? fue un bonito tributo y creo que lo hizo de muy buena manera, lo apreciamos", ha empezado diciendo el presidente norteamericano.

"Nosotros hemos hecho una América grande de nuevo. Tenemos el país más grande del mundo ahora. Hace un año y medio o dos Estados Unidos tenía problemas muy profundos. Teníamos fronteras que eran un desastre, teníamos todo lo que te podías imaginar, incluso hombres compitiendo en deportes femeninos, algo de lo que se ha encargado ya la Corte Suprema", ha añadido Trump.

Y ha sentenciado haciendo de nuevo referencia a la gorra de Ferran Torres: "Teníamos un país que estaba en serios problemas, del que se reía todo el mundo. Ahora tenemos el país más próspero del mundo. Así que lo vi usando esa gorra que era esencialmente un Make America Great Again. Sé que lo hizo un gran cumplido y lo apreciamos".