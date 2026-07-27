Muchos se fijan en lo que hace Ayuso cuando Letizia dice esta frase sobre los incendios en Madrid: "Letizia le da una lección a Ayuso"

Parece que, por fin, y después de varios días de angustia España empieza a ver la luz al final del túnel con los incendios. Los grandes focos que desde mediados de semana mantienen en vilo al centro del país han mejorado ligeramente durante las últimas horas, aunque las autoridades insisten en que el peligro sigue siendo extremo y que cualquier cambio de viento podría volver a complicar una situación que ya ha dejado una huella histórica.

Este domingo, los reyes Felipe y Letizia se han desplazado hasta Villamanta, en Madrid, donde han comparecido ante los medios acompañados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En redes sociales está dando mucho que hablar la comparecencia conjunta de los reyes de España con Ayuso donde algunos han reparado en un gesto que tiene la dirigente del PP mientras habla la reina.

Letizia dice ante los medios que "tiene sentido escuchar a los vecinos": "Escuchar cómo se sienten y cómo cuentan cómo ha sido esa salida precipitada de su casa, cómo se han sentido, la tristeza que describen, la angustia, la incertidumbre y esas preguntas que dejan en el aire".

Preguntas cómo cuándo voy a volver o cómo estará mi casa. "Sobre todo esa pregunta de qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar. A la vez están muy agradecidos, lo han repetido muchísimo con cómo les están cuidando", comenta la reina.

Por último da las gracias a todos aquellos involucrados en la ayuda a estos vecinos afectados y remata con que "escucharlos con atención es importante". Basta una rápida mirada por los comentarios a esta publicación para apreciar que los gestos de Ayuso mientras hablaba la reina han llamado la atención.

"La cara y las expresiones de Ayuso, un auténtico poema", "La cara de Ayuso. No hace falta más", "Letizia le da una lección a Ayuso", "Y cuando menciona a la gente que esta ayudando a ella la obvia" son algunos de los mensajes que se pueden ver y que no insultan directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Un momento que ha dado pie a todo tipo de tuits como estos, con miles de interacciones y de 'me gusta'.