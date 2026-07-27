Rufián, a los que le critican que celebre el Mundial: "Se puede ser independentista e ir con una selección que juega de la hostia"

El diputado de ERC y portavoz de la formación catalana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido en una entrevista en laSexta Xplica a todos los que le han criticado por celebrar la victoria de España en el Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la entrevista por las calles de Madrid con el periodista y presentador José Yelamo confirmó que había celebrado el Mundial: "Por supuesto. Yo, con la selección. Una selección llena de catalanes y vascos, con Borja Iglesias...".

El presentador le recordó que también hay madrileños, canarios o andaluces en el equipo y que la selección es la española. "Sí, pero bueno, por lo que me toca a mí dijéramos... Y juegan la hostia además", replicó el político. Entonces, Yelamo le dijo que le habían dado, algo que se tomó con mucha naturalidad Rufián. "¿Y cuándo no me dan?", reaccionó inmediatamente el catalán.

"Claro, se pronuncia usted a favor de España, va Joan Laporta allí a la concentración... Es raro esto, ¿no? ¿O se puede ser independentista e ir con España?", prosiguió la conversación Yelamo.

"Se puede ser independentista, republicano, federal o confederalista e ir con una selección que juega de la hostia y que está llena de gente joven con virtudes como el esfuerzo y la resistencia. Me parece normal", respondió Rufián, asegurando que cantó todos los goles de todo el Mundial.

Además, también fue preguntado por la polémica intervención del portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, que cargó el pasado martes contra el delantero de la Selección Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión.

El diputado aseguró que en materia de vivienda es necesario tomar "medidas valientes", una de ellas a su juicio es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

Esas palabras las valoró Rufián: "Alberto Ibáñez lo adoro, pero a la izquierda a veces nos falta el don de la oportunidad... Lo adoro y no quiero que se titule como una crítica, pero es al final es que estamos echando la bronca todo el día y somos un rollo".