Miguel Bosé arremete contra la Agenda 2030 y llama al cambio climático "clima cambiático"

El cantante Miguel Bosé ha vuelto al foco mediático y al centro de todas las polémicas gracias a la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram a raíz de los trágicos incendios que están afectando a toda España, especialmente a la zona de la Comunidad de Madrid, las provincia de Ávila, Toledo, Castellón o Guadalajara entre otros.

"Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos", ha comenzado diciendo el artista, antes de cargar contra la Agenda 2030 y el cambio climático.

"Las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un 'clima cambiático' de Agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo pretendiendo desde sus despacho bien untados, saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo. Y pasa lo que pasa", ha proseguido diciendo.

Finalmente, Bosé ha tirado de teorías conspiranoicas y ha afirmado que "ahora se abren apuestas para ver cuánto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico".

"Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan", ha concluido el músico, que también ha compartido varias fotos y vídeos de los incendios que están afectando a Madrid.

A primera hora de este lunes, los fuegos activos en Ávila, Madrid y Toledo suman más de 77.000 hectáreas quemadas. En torno a 50.000 corresponden a la superficie en Burgohondo (Ávila), más de 25.000 en la Sierra Oeste madrileña y más de 2.000 en territorio toledano.

El incendio abulense se ha convertido en el mayor registrado en España desde que existen datos, según confirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Detrás de esas cifras hay unas 90.000 personas evacuadas o confinadas entre las tres provincias, un desalojo que no tiene comparación reciente.