El cambio temporal de imagen en el 'Telediario' de TVE para este agosto: se ve en la foto 

No hay fechas más señaladas para hacer obras y cambios de imagen en los medios de comunicación que las de los meses de verano y, especialmente agosto. Esos días, además de las altas temperaturas y de que más de medio país esté de vacaciones, se utilizan para renovarse y ponerse guapos de cara al próximo curso, que dará comienzo en septiembre.

RTVE, como ya se conoció el pasado mes de mayo, ha comenzado este lunes 27 de julio a producir sus Telediarios desde el plató A1 de Torrespaña, desde el que se dejaba para el Canal 24 Horas. La presentadora Mireia Alzuria ha sido la encargada de estrenarlo.

Ha sido el tuitero especializado en televisión @hugo_cnm el que ha difundido esta novedad junto a varias imágenes: "El Telediario se realiza desde este lunes desde el plató A1 de Torrespaña, el plató del Canal 24 Horas. El plató habitual (A2) esta hasta el próximo mes de septiembre en reformas para estrenar un nuevo decorado". Además, se ha preguntado si habrá nueva imagen para entonces también.

Tal y como informó El Confidencial Digital, TVE va a trabajar en una renovación del plató del Telediario de cara a la próxima temporada. Como contaron según fuentes de RTVE, "los Servicios Informativos llevan semanas preparando cambios en el estudio A2 de Torrespaña con el objetivo de actualizar la imagen visual de los informativos de la cadena pública".

Concretamente, en ese artículo explicaban que estos cambios se iban a hacer en verano con la idea de pretender realizar un nuevo diseño basado "en pantallas LED, estructuras curvas y una escenografía más flexible adaptada al consumo digital y las conexiones en directo" con el que lograr "actualizar la imagen visual de los informativos de la cadena pública".

Además, el citado medio también recordó en su artículo que TVE ya había realizado cambios recientemente, aunque avanzan que este será uno de los más llamativos para el plató principal de Torrespaña.