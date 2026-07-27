El Gobierno deja para septiembre el decreto sobre vivienda ante la falta de apoyos

El Gobierno ha dejado para después del verano la posible aprobación de un nuevo real decreto sobre vivienda que incluiría la prórroga de los alquileres, pese a que prometió que lo haría antes de agosto. El motivo de este retraso sería la falta de apoyos de otras fuerzas políticas, en especial Junts, para su convalidación posterior en el Congreso.

El pasado mes de junio, la ministra portavoz, Elma Saiz, anunció por sorpresa que PSOE y Sumar sacarían adelante "en julio" un nuevo texto con medidas sobre vivienda que también regularía los alquileres de viviendas por temporada y habitacional, incrementaría el IVA de los pisos turísticos al 21% o llevaría la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito. Propuestas muy demandadas por Sumar y que se han ido negociando en estas últimas semanas con los socios parlamentarios del Congreso, pero sin concretar los apoyos necesarios para superar la convalidación de la Cámara Baja.

Según fuentes del ministerio de Vivienda, este real decreto se aprobará finalmente en septiembre "para culminar un acuerdo amplio y transversal". "La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto. Por este motivo, se ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática", señala.

Dicho retraso tiene lugar después de que Sumar adelantara la semana pasada un acuerdo con el PSOE para aprobar el decreto, con la congelación del precio de los alquileres durante dos años como medida estrella.

En esas negociaciones, Sumar se abrió a incluir diferentes incentivos fiscales para los caseros con el fin de conseguir el apoyo de Junts a la medida. "Nosotras estamos dispuestas a tocar determinadas bonificaciones o medidas fiscales, siempre que vayan junto con la prórroga de alquileres y otra serie de medidas que no produzcan un rebote de precios. A veces cuando uno negocia y piensa en tres millones de personas, se deja algún pelo en la gatera", señalaba este sábado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, en una entrevista para El HuffPost.

El borrador del decreto, sin embargo, no ha satisfecho por completo a Junts puesto que no incluye propuestas suyas como la de desgravar impuestos a jóvenes inquilinos a los pequeños propietarios hipotecados, así como medidas para "frenar la okupación".

Los siete votos de Junts son fundamentales para aprobar el decreto de vivienda y evitar que ocurra la misma situación que se dio hace unos meses, cuando un texto similar acabó decayendo en el Congreso por el voto en contra de las 'tres derechas' (PP, Vox y Junts). Podemos, por su parte, también se ha mostrado contrario a apoyar cualquier beneficio fiscal para los arrendadores.