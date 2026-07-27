Incendios forestales en Madrid y el resto de España, en directo | Extinguido oficialmente el incendio forestal de Selas
Pedro Sánchez visitará este lunes el puesto de mando del incendio de Castellón. Las rachas del viento complican el trabajo de los bomberos en algunas zonas.
"Ante el calor extremo, la obligación de todas las instituciones no se puede basar en buscar excusas. Quizá sea fácil restar importancia al calor desde el privilegio que vive y trabaja con aire acondicionado, pero esa no es la realidad de millones de familias".
"La España de 2026 está más comprometida y mejor preparada para la emergencia climático con respecto a 2018. Pero debemos redoblar nuestros esfuerzos, porque la realidad está superando año a año las previsiones científicas".
"Las olas de calor son más frecuentes y nuestro territorio es más vulnerable. La emergencia climática mata y debemos reducir sus causas. Y, por supuesto, preparar a nuestro país para proteger la vida de la gente".
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha explicado que se prevé que un total de 30 medios aéreos se incorporen este lunes a las labores de extinción del incendio forestal de Vall d'Uixó (Castellón).
En concreto, el dispositivo lo conforman 17 medios aéreos de la Generalitat, diez medios aéreos del Gobierno central, un medio aéreo del Gobierno de Aragón, otro de la Generalitat de Catalunya y uno más desde Baleares. Además, el puerto de Sagunto (Valencia) está cerrado para facilitar los trabajos de los medios aéreos, según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia.
Los incendios de la Comunidad de Madrid han ralentizado su avance durante las últimas horas, lo que ha permitido a los medios de extinción trabajar directamente sobre las llamas. Es la primera mejoría apreciable de la jornada, pero llega con matices: el fuego sigue activo y sin estabilizar, con tres frentes abiertos. El más activo se sitúa al norte del pantano de San Juan.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid insisten en pedir a los vecinos que sigan extremando la precaución y que se informen de la evolución de la situación únicamente a través de canales oficiales.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en una entrevista con El HuffPost publicada este lunes, en la que pone sobre la mesa los recortes de los últimos años, con la precarización de la situación de los bomberos forestales, una menor inversión en prevención durante el año y ausencia de medidas frente a la emergencia climática. "Lo que no se puede es recortar como ha hecho Ayuso y, después, no querer tener ninguna responsabilidad", sostiene.
Bergerot adelanta en la entrevista que su formación pedirá a la Comisión Permanente de la Asamblea un pleno monográfico sobre los incendios cuando el fuego esté bajo control para depurar responsabilidades por "el desmantelamiento de la prevención".
Además, Bergerot responde a la amenaza de acciones judiciales del Gobierno regional contra el grupo de bomberos forestales que denunció encontrarse "paralizado": si esa denuncia llega a presentarse, dice, Más Madrid pondrá "sus recursos jurídicos al servicio de esos bomberos". "Quieren echar la culpa del fuego a quienes nos salvan del fuego", afirma.
No te pierdas la entrevista completa de Javier Escartín y Sergi González.
La Dirección General de Tráfico ha lanzado este lunes un llamamiento a los conductores para que se mantengan lejos de las zonas afectadas por los incendios. "Les pedimos que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón y que se mantengan informados a través de los canales oficiales. Se mantienen aún cortadas 43 carreteras secundarias", ha señalado el organismo en su perfil oficial en la red social X.
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha pedido este lunes "mucha precaución" ante lo que viene en declaraciones a RNE. Los datos de la Aemet apuntan a que a partir de mañana comenzará la cuarta ola de calor del verano y, con ella, el riesgo de incendios será "muy alto en todo el territorio" según subraya la ministra, que ha descrito la pasada noche del domingo al lunes como "muy compleja".
Aagesen ha recordado que al menos 153.000 hectáreas se han quemado en España desde que comenzó el año, una cifra que supone seis veces más que el mismo periodo de 2025. "Insisto, situación muy compleja, pero avanzamos", ha resumido sobre los fuegos activos y por la situación en Madrid, Toledo y Ávila.
Una buena noticia dentro del mapa negro de este lunes. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio de Selas, en Guadalajara, que ardía desde el martes pasado y que se ha llevado por delante unas 2.800 hectáreas. El fuego quedó apagado a las 20.10 del domingo, según ha anunciado el propio Infocam en sus redes sociales, aunque estaba controlado desde la noche del jueves.
Empezó como tantos otros: una chispa en la cuneta del kilómetro 40 de la N-211, entre Selas y Aragoncillo, que en poco tiempo saltó a terreno forestal. Obligó a desalojar seis localidades (Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos) y a activar a la Unidad Militar de Emergencias. Los vecinos pudieron volver a sus casas a lo largo del miércoles y la UME se retiró de la zona el jueves a primera hora.
Las condiciones con las que trabajan este lunes los equipos de extinción en la Sierra Oeste de Madrid son peores que las del domingo, aunque todavía no llegan a las de los primeros días del fuego. Lo explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad de Madrid, Javier Armenteros, en declaraciones a El País: "Todavía no son tan malas como cuando se inició el incendio".
Los termómetros alcanzarán hoy entre 33 y 35 grados, con aviso amarillo por calor, y la humedad relativa caerá por debajo del 20% en las horas centrales del día, después de una madrugada que apenas rozó el 40%. El viento soplará del sudeste, con una intensidad sostenida de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 25 o 30, aunque en algunas zonas volverán a formarse vientos topográficos, que suben por la ladera durante el día y bajan durante la noche.
¡Buenos días! Comenzamos la cobertura minuto a minuto de la situación de los incendios en España de este lunes 27 de julio de 2026.
La jornada arranca con un balance sin precedentes: los fuegos activos en Ávila, Madrid y Toledo suman más de 77.000 hectáreas. En torno a 50.000 corresponden a la superficie quemada en Burgohondo (Ávila), más de 25.000 en la Sierra Oeste madrileña y más de 2.000 en territorio toledano. El incendio abulense se ha convertido en el mayor registrado en España desde que existen datos, según confirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Detrás de esas cifras hay unas 90.000 personas evacuadas o confinadas entre las tres provincias, un desalojo que no tiene comparación reciente. Los bomberos han encadenado en Madrid su cuarta noche de trabajo para intentar estabilizar el fuego, con los esfuerzos concentrados en el entorno del embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, donde las llamas madrileñas y las abulenses han llegado a confluir de forma intermitente, según Interior.
Por otro lado, eEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que lleva más de 4.300 hectáreas quemadas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios.