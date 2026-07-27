Incendios forestales en Madrid y el resto de España, en directo | Extinguido oficialmente el incendio forestal de Selas

Manuela Bergerot (Más Madrid), en El HuffPost: "Es miserable que Ayuso amenace a los bomberos forestales"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en una entrevista con El HuffPost publicada este lunes, en la que pone sobre la mesa los recortes de los últimos años, con la precarización de la situación de los bomberos forestales, una menor inversión en prevención durante el año y ausencia de medidas frente a la emergencia climática. "Lo que no se puede es recortar como ha hecho Ayuso y, después, no querer tener ninguna responsabilidad", sostiene.



Bergerot adelanta en la entrevista que su formación pedirá a la Comisión Permanente de la Asamblea un pleno monográfico sobre los incendios cuando el fuego esté bajo control para depurar responsabilidades por "el desmantelamiento de la prevención".



Además, Bergerot responde a la amenaza de acciones judiciales del Gobierno regional contra el grupo de bomberos forestales que denunció encontrarse "paralizado": si esa denuncia llega a presentarse, dice, Más Madrid pondrá "sus recursos jurídicos al servicio de esos bomberos". "Quieren echar la culpa del fuego a quienes nos salvan del fuego", afirma.



No te pierdas la entrevista completa de Javier Escartín y Sergi González.