Feliciano López se sincera con Bertín Osborne sobre su divorcio

Portada en ¡Hola!, darditos en televisión, indirectas por Instagram... la modelo Alba Carrillo ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre su divorcio del tenista Feliciano López, pero a éste —que también ha acudido a las redes sociales para lanzar recaditos— no se había explayado nunca tanto como lo hizo este martes en Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas conducido por Bertín Osborne en Telecinco.

"Has conseguido que tu lío este no te afecte en la pista", introdujo el presentador. "Tengo la suerte de que no paso tiempo aquí, entonces de la mitad de las cosas o me entero tarde o si no me las cuenta alguien tampoco te pienses que... Intento llevarlo con naturalidad", contestó el deportista.

Feliciano López y Alba Carrillo rompieron su matrimonio a los 11 meses de casarse —la boda se celebró en julio de 2015—. Osborne se preguntó cómo se puede pasar de estar en una relación a que ésta se deteriore tanto. "Eso es lo más difícil de creer. Pero al final, cuando dos personas se separan, cada uno toma el rumbo que considera necesario. En mi caso me lo he tomado con la naturalidad que creo que se tiene que tomar una cosa así", replicó el tenista. "Todo el mundo se separa, no soy ni el primero ni el último".

López añadió que intentó llevar la ruptura "con la mayor discreción", aunque fue dolorosa: "Para mí fue un palo. Fue muy duro porque yo había puesto mucha ilusión en ese matrimonio".

"¿Qué es lo que más te ha jorobado de las cosas que se han dicho?", le preguntó Osborne. "Hay muchas que me las he tomado a risa porque creo que es la única manera de poder sobrellevarlo. Me han dicho que yo era homosexual, que no pasaría absolutamente nada, pero me hace gracia porque cuando eso salió [...] estaba fuera de España, me levanto por la mañana y yo suelo mirar Instagram. Y sabes que en Instagram la gente te puede mandar un mensaje privado [...] y de repente veo en mi red social 70 mensajes privados", relató. Eran 69 de hombres (con piropos) y uno de una mujer.