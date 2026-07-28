Ramoncín se moja sobre la respuesta de Miguel Ríos al espectador que le pidió no hacer política: "Plantearse que no va a decir algo..."

La respuesta que dio este sábado el cantante granadino Miguel Ríos a un espectador que le criticó durante su actuación en el festival Starlite de Marbella que hablara de política en sus conciertos cuando él solo había ido a escucharlo cantar sigue provocando reacciones y siendo una de los temas de conversación de las tertulias.

"Yo soy un ser político. ¿Cómo no voy a hacer política si soy político? Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde de estar y hablar en la vida. Yo he venido aquí a este escenario y tú sabías quién era yo y y si no lo sabías, ¿por qué has venido? ¿Cómo voy a callarme porque tú no seas de mis ideas? Respeta mis ideas como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de colores"", le contestó el cantante.

En Más Vale Tarde de laSexta hablaron de esta escena y fue su compañero de profesión Ramoncín el que decidió mojarse al respecto y defender a Ríos. "Plantearse que Miguel no va a decir algo a propósito de cosas que están asolando el mundo es un gravísimo error", aseguró.

Ramoncín explicó que es como si alguien viene a un concierto suyo y espera que cuando canté la canción de La chica de la puerta 16 no se la dedique a las 28 mujeres asesinadas o que cuando toque 10 segundos no se la dedique al pueblo de palestina.

"Hay muchos tipos de conciertos. Tienes uno en el que vendes todas tus entradas y alguien puede estar equivocado. Yo he devuelto entradas si no quieren estar ahí, si se dan la vuelta porque estás diciendo que hay 28 mujeres asesinadas por unos tipos y encima hay gente en el parlamento que encima afirma que eso no ocurre. Hay gente que le sienta mal y si han pagado su entrada, se le devuelve el dinero y se van", relató el artista.

Otro tipo de conciertos, tal y como siguió detallando, son los festivales más masivos: "En estos casos si compran sus bonos y están mucho tiempo, claro que hay alguien que le puede molestar, pero Miguel Ríos con 82 años, con toda su vida defendiendo sus valores, si hay alguien que le parece raro...".

Además, también describió los vetos a los que se enfrentan los artistas: "Nos enfrentamos a que mucha gente te diga que no digas nada porque ya bastante pagamos, que dependiendo la ideología que tengas hay sitios en los que no vas a tocar. Hay ayuntamientos que vetan a algunos artistas y el que crea que no es así comete un error".

"Luego hay gente que no tiene nada que ver, que contrata a un artista siendo consciente de la manera de pensar y tú no vas a un pueblo al que te ha contratado el PP a insultar a la gente de ese partido. Yo no hago eso y no lo he hecho nunca", añadió Ramoncín .

Sin embargo, acabó rematando que eso no tiene nada que ver con el hecho de que él diga que "es intolerable que haya unos tipos que hayan asesinado a 28 mujeres y que esto se produce por muchas razones" o "a distinguir entre los buenos y los malos porque a mí Netanyahu me parece muy malo".

"El que crea que no lo es, es su problema, pero yo lo voy a decir, y es lo que ha hecho Miguel", concluyó.