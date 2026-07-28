Él para ser feliz quiere un camión: Santos Cerdán baraja trabajar como conductor de grandes vehículos

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está barajando volver a la vida laboral como camionero en una empresa de su localidad de origen, Milagro, donde reside actualmente, tras pasar varios meses en prisión en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.

Según ha informado 'Diario de Navarra', Cerdán podría comenzar a trabajar en los próximos días en un puesto que además se desarrollaría principalmente en Milagro o en las localidades de alrededor.

La misma información apunta a que Santos Cerdán ya dispondría del permiso para conducir camiones, que habría obtenido en su juventud, aunque ahora debería haber realizado un curso de renovación.

El motivo por el que Santos Cerdán habría decidido dar el paso de volver a la vida laboral sería que ello le podría dar acceso a las prestaciones por desempleo.

El exdirigente socialista se encuentra pendiente actualmente de la evolución de varias investigaciones que le implican en presuntas tramas de corrupción en la adjudicación de obra pública o para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno.

Santos Cerdán ingresó en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el 30 de junio de 2025 por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Fue puesto en libertad el 19 de noviembre de 2025 y se instaló en su localidad natal, Milagro.

Además, como consecuencia de la investigación judicial que le afectaba, se dio de baja del PSOE y renunció como diputado en el Congreso.