Sánchez insiste en que agotará la legislatura y critica a los que hablan de su familia como "la mujer de" o "el hermano de": "Son Begoña Gómez y David Sánchez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un balance triunfalista del último curso político, refiriéndose especialmente a los datos económicos y de empleo, y ha vuelto a insistir al PP en que firme un pacto de Estado contra la emergencia climática. "El negacionismo es el peor de los combustibles", ha dicho. Además, en un tono severo que pocas veces aplica, ha criticado a los que hablan de su familia como "la mujer de" o "el hermano de": "Son Begoña Gómez y David Sánchez".

En una rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros, en el que se han declarado como zonas gravemente afectadas por una emergencia a las regiones afectadas por los incendios de estas últimas semanas, Sánchez ha asegurado que todas las administraciones deben estar "unidos contra el fuego". "La emergencia climática se está agravando año tras año y los ciudadanos nos exigen que estemos unidos en la prevención. Por eso, reclamo ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática. No es aceptable que en algunas Comunidades Autónomas se estén llevando a cabo recortes en políticas de mitigación, O que no haya colaboración entre administraciones en materia de prevención", ha dicho. En este sentido, Sánchez ha dicho que su gobierno "ha hecho de la lucha contra la emergencia climática una prioridad" y asegura que no van a escatimar recursos, "ni en el presente ni en el futuro".

En el repaso del curso, Sánchez ha defendido que España "ha avanzado" con firmeza en un contexto difícil, convirtiéndose en la gran economía de la UE que más crece y logrando buenos registros de empleo, tanto en lo relativo a las afiliaciones como al número de desempleados. Y ha conseguido todos estos objetivos, según él, sin recortar el estado del bienestar. "Aquí hay un gobierno que se pone del lado de la gente. Pero no siempre fue así. Antes se recortaban derechos. La memoria es tozuda, pero hubo 1,5 millones de empleos perdidos entre 2011 y 2014 por el activismo neoliberal de un gobierno que practicaba recortes. Ahora, hay un gobierno por la gente y para la gente", ha dicho.

Sobre la vivienda, que es la principal preocupación de los españoles según el CIS desde hace más de un año, Sánchez se ha comprometido a aprobar el nuevo decreto en otoño que incluiría la congelación de los precios de alquiler y ha destacado que la ley de vivienda actual funciona allí donde se aplica. "Ojalá se aproveche en otras ciudades, como Madrid o Málaga. Que allí dejen a un lado el sectarismo y piensen en su gente. Eso sí es, a mi juicio, una prioridad nacional. La vivienda debe ser un derecho para todos y no un negocio para pocos", ha señalado.

En lo relativo al contexto internacional, que ha ocupado la parte final de su presentación, Sánchez ha reiterado que España no defiende "guerras ilegales" y ha defendido que hoy en día es un orgullo ser español porque somos un país "que defiende la convivencia y la paz, juega limpio y construye una sociedad mejor".

Y ante los rumores de un posible adelanto electoral, Sánchez ha insistido en que queda un año de legislatura. "Las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son cada cuatro años. Yo pido que algunos asuman los resultados electorales", ha dicho, manteniendo igualmente su compromiso de presentar los Presupuestos para 2027 en el último trimestre del año.

Defensa cerrada de su familia

Las preguntas de los periodistas han ido dirigidas a los casos de corrupción que azotan al PSOE y al entorno familiar del presidente. Sobre su mujer y su hermano, Sánchez ha puesto en valor que ellos son Begoña Gómez y David Sánchez, no "la mujer de" o "el hermano de".

"Son personas que se han formado y trabajado toda su vida. Cuando yo entré a ser presidente, Begoña renunció a su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. No es mi mujer, es Begoña Gómez. Con ese tipo de estrategias se deshumaniza a personas. Y yo me pregunto: ¿la pareja de un presidente tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?", ha dicho.

Finalmente, sobre la investigación a Zapatero, Sánchez ha defendido su presunción de inocencia y ha defendido la legalidad del rescate de Plus Ultra.