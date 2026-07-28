Víctor Gutiérrez le da una de las respuestas más sonadas a Álex Baena por sus explicaciones sobre el saludo a Pedro Sánchez

El frío saludo que Álex Baena, jugador de la selección española, dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa durante la recepción oficial a los campeones del mundo sigue trayendo cola más de una semana después de producirse.

El futbolista se ha explicado en La Voz de Almería, donde ha asegurado que lo importante es que saludó al jefe del Ejecutivo y ha lamentado que alguna gente quiere empañar con sus críticas la victoria de España en el Mundial.

A esas palabras ha respondido con contundencia la modelo y presentadora Alba Carrillo y también Víctor Gutiérrez, exjugador de Waterpolo y diputado del PSOE en el Congreso de los diputados.

"Este gesto dice más de Baena que de nadie"

Gutiérrez ha afirmado que si Baena " de verdad quisiera que únicamente se hubiese hablado del triunfo de España, no habría querido convertirse en protagonista teniendo ese gesto".

"Baena puede meter cada cuatro años la papeleta que quiera en las urnas. El presidente elegido por los españoles es Pedro Sánchez. Cualquier persona con un mínimo de educación sabe afrontar un acto institucional como tal. Ese gesto dice más de Baena que de nadie", critica Gutiérrez.

En su opinión, Baena "hizo lo que hizo sabiendo que había cientos de cámaras porque quería exactamente esto": "Enhorabuena por el campeonato! Que descanse y que se ponga las pilas a la vuelta con el Atleti, que la temporada que ha hecho con el club ha sido desastrosa".

"Todos fuimos respetuosos"

El jugador había afirmado: "Se me tachó de que falté al respeto o falta de educación, pero creo que lo había que hacer era saludarlo y creo que todos fuimos respetuosos en ese sentido de saludarlo".

"Creo que se habla más de otras cosas que del éxito de lo que ha hecho esta selección, que ha sido historia, e intentan enfocarlo en otras cosas para crear un poco de odio. Pero bueno, no me importa mucho lo que digan. Sé lo que hice, sé cómo lo hice y, al final, lo que se hable... siempre se va a hablar de más", aseguró.

Alba Carrillo respondió también a esas palabras de forma contundente: "Es muy sencillo y él lo sabe. Si no quiere que se hable de eso en un lugar lleno de medios, se debería haber comportado con más educación".

"El que ha conseguido que se hable de eso y no del fútbol es él. Mira como del resto de sus compañeros solo se habla de educación y respeto", agregó.