El juez Bosch responde con la ley en la mano a Feijóo tras sus palabras sobre los incendios: "Eso no es cierto. Hay que rendir cuentas y descartar esos bulos"

El magistrado Joaquim Bosch ha estado en Malas Lenguas para analizar las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre los incendios. El líder de la oposición evitó hablar de cambio climático y culpó a "leyes restrictivas" de impedir el desbroce y la prevención, algo que defiende la extrema derecha.

Sobre todo esto ha hablado Bosch en el programa de Jesús Cintora en La 2 donde básicamente ha desmentido todos estos comentarios que se están escuchando en las últimas horas.

Con la ley en la mano, el juez ha sido claro: "Lo de que está prohibido limpiar los montes es un bulo muy reiterado, además sin ningún fundamento. Tanto la Ley de Montes como las leyes autonómicas dicen lo contrario. No es que esté prohibido limpiar, se impone la obligación de realizar trabajos de limpieza, labores de desbroce, de poda".

Ha añadido el magistrado que hay Comunidades Autónomas que dan ayudas a propietarios particulares para realizar estas labores porque a veces los montes pueden ser propiedad privada.

Los bomberos, como ha recordado Bosch, han denunciado de forma sistemática que faltan recursos para limpiar, no que esté prohibido legalmente. Sobre el bulo este de que no dejan limpiar el monte ha insistido: "Es lo que dice literalmente la Ley de Montes".

"La cuestión de si alguien sabe qué tierras tiene o no tiene es relativamente indiferente porque las administraciones públicas, cuando un particular tiene abandonados sus terrenos, puede imponer medidas de limpieza y puede sancionar a quien no las cumpla por lo que no hay causa-efecto entre el abandono y la inactividad de la Administración, que debe actuar en defensa del interés general", ha añadido.

¿Quién tiene las competencias?

Otro de los bulos que están corriendo como la pólvora por las redes sociales tiene que ver con las competencias a la hora de prevenir y controlar los incendios. Pero para el juez no hay discusión: "Desde la Constitución y las leyes vigentes dicen que son las Comunidades Autónomas las que tienen las principales competencias en esta materia".

Por ejemplo, tienen competencia exclusiva para evitar que se produzcan incendios, en materia de gestión forestal y en todo tipo de medidas preventivas: "El Estado no tiene competencias de gestión ordinarias".

Cuando se ha producido el incendio, las autonomías siguen teniendo competencias para la gestión de la emergencia "de carácter ordinario" y el Estado puede aportar medidas de apoyo, como la UME o la declaración de emergencia nacional.

"Hay que rendir cuentas y descartar esos bulos de que no se hace más porque la ley lo impide. Eso no es cierto. Las CCAA no pueden disimular y hacer como si no tuvieran competencias", ha zanjado el magistrado.