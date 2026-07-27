En Alemania reflexionan sobre Marc Cucurella y da que pensar: "Aquí fue una figura odiada, pero es diferente a lo que pensábamos"

Desde que comenzó el Mundial de 2026, Marc Cucurella ha ganado una enorme reputación en el extranjero. Aunque es un futbolista muy conocido en países como Reino Unido por sus temporadas en el Chelsea —ahora volverá a España para jugar con el Real Madrid a las órdenes de José Mourinho—, la victoria de la selección española ante Argentina en la final de la Copa del Mundo ha catapultado su fama.

Sin embargo, Cucurella no solo destaca en el terreno de juego, sino también por cómo es fuera de él. El medio italiano Sky Sports lo describe como el "metrónomo de la banda" y lo compara con la película de El Rey León por su famosa melena, la cual no se corta para que su hijo, que tiene autismo, le reconozca.

Ahora, el comunicador alemán Pöhlerz, conocido en redes sociales como @Die_poehlerz, ha hecho una reflexión en TikTok en torno a su figura, pues fue una de las personas más odiadas en Alemania por el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 entre Alemania y España, cuya victoria fue para La Roja tras un golazo de Mikel Merino de cabeza.

"Me abrió los ojos"

Durante el partido hubo un disparo a puerta que terminó impactando en la mano de Cucurella, quien tenía el brazo más pegado al cuerpo que separado. El árbitro no señaló penalti y, desde entonces, muchos alemanes atacaron al defensa español, que no tiene culpa de nada, como reconoce el comunicador alemán.

Fue muy juzgado por esa jugada, pero Pöhlerz acabó aprendiendo una lección. "Marc Cucurella me abrió los ojos esta mañana y me recordó qué tan precipitadamente juzgamos los humanos", ha comenzado expresando en el vídeo, que ya ha acumulado más de 77.000 visitas.

"Se convirtió en una figura odiada por muchos en Alemania por aquella mano y, sinceramente, en aquel entonces no entendía el odio, porque si alguien cometió un error, fue el árbitro o el VAR, pero no del propio Cucurella. Esta mañana vi un vídeo sobre él y en ese vídeo aprendí cosas sobre su persona que antes no sabía en absoluto", ha expresado.

"Formamos un juicio de alguien que no conocemos"

Destaca aquel vídeo en el que Cucurella cuenta junto a su pareja cómo vivieron el proceso de conocer que su hijo tenía autismo y los años siguientes, algo que ha enamorado a todo el mundo: "El diagnóstico de aquel momento descarriló a la familia y él comprueba, antes de cada cambio de club, qué tipo de apoyo hay allí para su hijo. Desde que soy padre, las historias así me afectan de otra manera".

"Ahí me di cuenta de que no se trata de Cucurella, sino de la rapidez con la que creemos conocer a una persona. Vemos 90 minutos de fútbol, vemos un TikTok, un titular y nos formamos un juicio sobre una persona cuya vida no conocemos", ha añadido. También conoce ese sentimiento desde el otro lado, en el que se le ha juzgado por sus decisiones.

Esa forma de ser de Cucurella ha sido todo un "aprendizaje" para el comunicador alemán: "No es que Cucurella sea una persona diferente a la que pensaba, sino que personalmente en el futuro prestaré aún más atención a no juzgar a las personas precipitadamente".