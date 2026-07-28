Incendios forestales en Madrid, Toledo, Ávila y el resto de España, en directo: focos activos y zonas afectadas

Trece comunidades en aviso por calor en la antesala de la cuarta ola del verano

El termómetro no da tregua a la extinción. Trece comunidades autónomas están hoy en aviso por altas temperaturas, seis de ellas en nivel naranja: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.



En amarillo figuran otras siete, entre ellas Madrid y Castilla y León, precisamente los territorios donde se libran las batallas más críticas contra el fuego. La previsión apunta a máximas de 36-38 grados en buena parte de la península, que subirán a 38-40 en el suroeste y el valle del Ebro y podrán rebasar los 40 en puntos de los valles del Guadiana y el Guadalquivir. En el Estrecho y la Campiña gaditana, además, se esperan rachas de levante de hasta 70-80 kilómetros por hora. Y esto es solo el aperitivo: la cuarta ola de calor del verano llega mañana miércoles.