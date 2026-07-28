Incendios forestales en Madrid, Toledo, Ávila y el resto de España, en directo: focos activos y zonas afectadas
Más de 400 efectivos trabajan para tratar de contener el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, que amenaza con avanzar hacia el Pantano de San Juan. Las próximas horas serán decisivas ante la llegada de una nueva ola de calor.
El termómetro no da tregua a la extinción. Trece comunidades autónomas están hoy en aviso por altas temperaturas, seis de ellas en nivel naranja: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.
En amarillo figuran otras siete, entre ellas Madrid y Castilla y León, precisamente los territorios donde se libran las batallas más críticas contra el fuego. La previsión apunta a máximas de 36-38 grados en buena parte de la península, que subirán a 38-40 en el suroeste y el valle del Ebro y podrán rebasar los 40 en puntos de los valles del Guadiana y el Guadalquivir. En el Estrecho y la Campiña gaditana, además, se esperan rachas de levante de hasta 70-80 kilómetros por hora. Y esto es solo el aperitivo: la cuarta ola de calor del verano llega mañana miércoles.
El ministro del Interior se ha mostrado prudentemente optimista durante su intervención en La Hora de la 1 tras los trabajos de las últimas horas. "Ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo por parte de todos los servidores públicos y con un resultado razonablemente positivo", ha explicado.
"Vamos a ir paso a paso, a consolidar lo avanzado esta noche en el ataque al fuego y seguiremos dando pasos para avanzar en las próximas fases", ha subrayado Marlaska.
Por otro lado, el ministro ha dejado claro que los fuegos de Ávila y Madrid, se están tratando como uno solo y que pese a las interconexiones "intermitentes" entre ambos incendios, no ha habido una "convergencia total ni absoluta" de los dos grandes incendios que han arrasado ya unas 70.000 hectáreas.
El parte nocturno es el mejor de los últimos días. En la sierra oeste de Madrid, el fuego no ha cruzado hasta ahora hacia Valdemaqueda pese a que el lunes llegó a amenazar el pantano de San Juan, cuyas instalaciones turísticas han quedado calcinadas; en el operativo insisten en que hoy es el día decisivo para que el incendio no salte y obligue a plantear una defensa más arriba, ya con El Escorial en el horizonte.
En Almorox (Toledo), el frente ha amanecido muy controlado y los equipos vigilan posibles reproducciones. Y en las cumbres de Mijares (Ávila), donde había dos focos conflictivos desde el domingo, la ausencia de viento ha permitido estabilizar varios flancos, entre ellos el del puerto. En Castellón, el incendio de la Vall d'Uixó encara su cuarto día tras quemar unas 8.500 hectáreas; anoche pudieron volver a casa 6.000 vecinos, aunque la mayoría de evacuados sigue fuera.
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Los fuegos de Ávila y Madrid siguen activos este martes con más de 77.000 hectáreas ya arrasadas, pero la noche ha dejado algún motivo para la esperanza: medio centenar de medios terrestres han trabajado de madrugada en el entorno del río Cofío, uno de los puntos que más preocupa, y el 112 ha calificado a primera hora de esta mañana esas labores como "positivas".
El descenso térmico nocturno ha jugado a favor de los equipos de extinción. El margen, sin embargo, es mínimo: la cuarta ola de calor del verano está a la vuelta de la esquina, se instalará este miércoles y se prolongará hasta el domingo por lo que la evolución de los fuegos hoy será fundamental para el resto de la semana, tal y como apunta Israel Molina en esta información.